Né D’Aversa, né Mancini, né il ritorno di Palladino: la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli (Pedullà)

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina della Fiorentina. Dopo l’esonero di Stefano Pioli, il principale indiziato a guidare la viola sembrerebbe essere Paolo Vanoli. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale si è soffermato anche sugli altri nomi circolati nelle ultime ore.

Fiorentina, le ultime di Pedullà sul nuovo allenatore

“Bisogna precisare le posizione di alcuni candidati rispetto alle voci circolate nelle ultime ore: non ci sono stati contatti diretto o indiretti con Roberto Mancini. L’ex ct non era un piano per la Juventus che ha deciso di puntare solo su Spalletti e nelle ultime 48 ore non è stato nei pensieri della Fiorentina. Nulla escludiamo ma dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per modificare gli attuali scenari”, scrive Pedullà sul proprio sito internet.

Poi aggiunge: “Dopo aver raggiunto lunedì sera un accordo con D’Aversa la Fiorentina ha deciso (almeno per ora) di non procedere, ha valutato Vanoli (che ora guida il gruppo, ma bisogna aspettare) e altri profili, concedendosi però una pausa di riflessione. il discorso vale per il direttore sportivo: la promozione di Roberto Goretti era scritta semplicemente perché il club di Commisso non ha valutato altre figure nell’organigramma. Se sarà una scelta momentanea o definitiva lo vedremo, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Cristiano Giuntoli, accostato alla Fiorentina, non ha avuto contatti di alcun tipo. Se le cose dovessero cambiare, sarebbe solo perché in un secondo momento i viola entreranno nell’ordine di idee di aggiungere nuova figura. A quel punto tutto potrebbe accadere, ma qualsiasi contatto sarebbe da mettere in piedi, di sicuro non apparterrebbe a un’idea accarezzata negli ultimi giorni”.

Tornando alla panchina, ecco quanto si legge di Vanoli: “L’intenzione è quella di anticipare il suo arrivo a venerdì, con il suo staff atteso in città proprio per la giornata di domani. Evidentemente il club viola non vuole più perdere tempo e andare a Genova con un allenatore abituato alla Serie A visto che si tratta di una partita di fondamentale importanza alla vigilia della sosta. (…) Nessun contatto con Mancini, mai pensato al ritorno di Palladino, avanza sempre più Vanoli verso la panchina viola”.