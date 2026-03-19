Ashley Cole ha rivoluzionato in due allenamenti il modulo del Cesena e ha perso 3-0, il Mirror: “Sarà un allenatore di successo?”

Lo ha ammesso lo stesso capitano della squadra, Ciofi, che non è stato facile giocare; dal 3-5-2 è passato al 4-2-3-1. La sconfitta è arrivata col Mantova.

Ashley Cole ha fatto il suo debutto sulla panchina del Cesena, in Serie B, perdendo 3-0 contro il Mantova. Ora il club bianconero è all’ottavo posto, in zona play-0ff, ma solo a +1 dall’Avellino nono.

Il Mirror scrive:

Ashley Cole sarà un allenatore di successo? Ha affrontato subito critiche dopo una prima partita disastrosa. Ha vissuto un inizio da incubo nella sua carriera da allenatore. Il Cesena aveva esonerato Michele Mignani dopo una sola vittoria in dieci partite, che aveva messo a rischio la permanenza nei play-off. L’ex leggenda dell’Inghilterra Cole ha avuto solo due allenamenti per preparare la sua prima partita, una trasferta contro il Mantova, squadra di metà classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena sei minuti, grazie a un autogol. Il risultato è rimasto invariato fino all’ora di gioco, quando Andrea Meroni ha raddoppiato per il Mantova. Cole ha provato a rientrare in partita effettuando rapidamente tutte e cinque le sostituzioni disponibili. Ma i cambi non hanno avuto effetto, e Leonardo Mancuso ha chiuso definitivamente i conti nel recupero.

Dopo la sconfitta di mercoledì, parte della stampa italiana ha criticato la decisione di Cole di abbandonare il collaudato modulo 3-5-2 del Cesena, introducendo il 4-2-3-1. Il capitano del Cesena ha ammesso che adattarsi al nuovo modulo “non è stato facile”, ma non deve essere una scusa. Andrea Ciofi ha dichiarato: “Negli ultimi giorni ci sono state richieste diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati, e posso solo dire che abbiamo molto lavoro davanti a noi, prima di tutto conoscere il nuovo allenatore e capire cosa ci chiederà”.