Robinio Vaz decide Roma-Lecce, Gasperini torna a vincere e va a pari punti con la Juventus
Finisce 1-0 con il primo gol del 19enne in maglia giallorossa, da subentrato. Roma a -3 punti dalla zona Champions.
La Roma torna a vincere in campionato 1-0 contro il Lecce dopo un pareggio e due sconfitte. La squadra di Gasperini va a pari punti con la Juventus (54), a -3 dal Como quarto; il Lecce resta a 27 punti, come la Cremonese terzultima.
Roma-Lecce decisa dal gol di Robinio Vaz
I giallorossi partono subito bene con diversi spunti di Malen, che sembra il più acceso della sua squadra nei primi 45 minuti. Al 24esimo Pisilli segna, ma il gol viene annullato per un fuorigioco precedente di Pellegrini.
Inoltre, il difensore della Roma Mancini ha chiesto il cambio alla fine del primo tempo (con l’ingresso di Ghilardi) dopo aver accusato un problema al polpaccio sinistro; le sue condizioni saranno da monitorare in vista della Nazionale.
Come Ghilardi, è entrato a inizio secondo tempo anche il 19enne Robinio Vaz, che trova il gol al 56esimo per l’1-0 della Roma con un colpo di testa sul secondo palo, complice anche un errore del portiere Falcone; è la prima rete per l’attaccante ex Marsiglia da quando è in Italia.
Lecce vicino al pareggio al 73esimo con un colpo di testa di Pierotti, salvato sulla linea da Hermoso.
Buona la partita di Tiago Gabriel; il difensore dei salentini (accostato al Napoli per il prossimo mercato estivo) ha salvato la sua squadra in diverse occasioni pericolose della Roma.