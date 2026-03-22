Di goleada in goleada, il Como si avvicina alla Champions
Cinque a zero al Pisa. Più tre sulla Juventus. Al momento sono quarti. In caso di Champions, ci sarà da adeguarsi al fair play finanziario
Ok poi sarà un problema adeguarsi al fair play finanziario. Intanto, però, il Como di Fabregas si porta a più tre sulla Juventus a otto giornate dal termine del campionato. Quarto in classifica, quindi un posto nella prossima Champions.
Il Como ha strapazzato il Pisa. Cinque a zero il risultato finale. In una partita senza storia. I lariani hanno stritolato gli avversari e sono una delle squadre più in forma del campionato. Come ha spiegato il presidente, il business degli Hartono in riva al Lago non è calcistico. Intanto però il calcio aiuta. E il Como sta disputando un grande campionato. E’ innegabile.