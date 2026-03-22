Di goleada in goleada, il Como si avvicina alla Champions

Ok poi sarà un problema adeguarsi al fair play finanziario. Intanto, però, il Como di Fabregas si porta a più tre sulla Juventus a otto giornate dal termine del campionato. Quarto in classifica, quindi un posto nella prossima Champions.

Il Como ha strapazzato il Pisa. Cinque a zero il risultato finale. In una partita senza storia. I lariani hanno stritolato gli avversari e sono una delle squadre più in forma del campionato. Come ha spiegato il presidente, il business degli Hartono in riva al Lago non è calcistico. Intanto però il calcio aiuta. E il Como sta disputando un grande campionato. E’ innegabile.