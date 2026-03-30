Lukaku non risponde a nessuno al telefono, vorrebbe stare 2-3 settimane in Belgio

Sky Sport, con Massimo Ugolini, fa il punto sul caso Lukaku. Il giornale sportivo on line belga Sporza ha scritto che Romelu vorrebbe rimanere in Belgio per proseguire la riabilitazione con Maesschalck e non intenderebbe rientrare domani a Castel Volturno.

Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini:

“C’è stato un lungo messaggio di Lukaku sui social, il giocatore ha toccato tanti argomenti, sembra che ci sia la volontà di rimanere in Belgio. Ha raccontato questa sua necessità di restare in Belgio per tornare al 100% per il Napoli e per la Nazionale. Tutto giusto finché non verrà chiarita la situazione col Napoli. Deve tornare sennò finisce fuori rosa”.

Prosegue: “Se domani dovesse tornare, avrà l’opportunità di chiarirsi col club e con Antonio Conte che sostiene la posizione della società e chissà magari ottenere un visto per le cure in Belgio. Non si hanno notizie in tal senso. Nella storia su Instagram sembra chiara la posizione del giocatore. La diplomazia è al lavoro, anche in queste ore. Aspettiamo domani mattina per capire se arriverà il van con a bordo Lukaku.

Ci saranno tutti i giocatori che non sono stati impegnati con le Nazionali, fatta eccezione pr Di Lorenzo che partirà per la Bosnia perché vuole stare vicino ai compagni di Nazionale”.

Domanda da studio: “Ma questo caso Lukaku non si poteva evitare? Il Napoli a De Bruyne ha dato la possibilità di allearsi in Belgio. Perché è emersa oggi questa complicazione? Facciamo fatica a capire”.

Risponde Ugolini: “Il Napoli in passato ha concesso anche a Lukaku il permesso di allenarsi in Belgio tant’è vero che il calciatore si è allenato a lungo in Belgio. Lukaku è fatto un po’ così. Il club, referto medico alla mano, ritiene che le cure che Lukaku vuole fare in Belgio, può farle anche a Castel Volturno e quindi è giusto che stia con i suoi compagni di squadra. Se il club ha deciso che deve stare vicino alla squadra, ne ha tutto il diritto. Dal punto di vista clinico, non c’è tutto quest’allarme in merito alle condizioni di Romelu Lukaku. Giustamente vogliono seguirlo da vicino a Castel Volturno dove ci sono tutti gli strumenti per farlo tornare rapidamente in condizione. Da quello che filtra, si tratta da parte del calciatore di una richiesta che si aggirerebbe intorno alle due tre settimane da trascorrere ancora in Belgio. Si tratta di indiscrezioni non confermate perché Lukaku in questi giorni non ha risposto a nessuno al telefono, parla solo col suo procuratore Federico Pastorello. Qualora non dovesse tornare, finirebbe fuori rosa”.