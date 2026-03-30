Lukaku: “Non sto bene, ho un’infiammazione e liquido alla gamba”

Il belga non specifica se tornerà domani a Castelvolturno. "Non potrei mai voltare le spalle al Napoli. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente pronto al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente".

Romelu Lukaku, rimasto in Belgio ad allenarsi dopo aver rinunciato alle amichevoli in Nazionale, ha rilasciato un post su Instagram dove spiega la situazione anche in ottica Napoli; gli azzurri lo aspettano domani a Castelvolturno e se non si presenterà, finirà fuori rosa.

Il messaggio di Lukaku

Attraverso una storia su Instagram, Lukaku ha dichiarato:

“Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita [del padre, ndr.]. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, mi sono fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente pronto al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato un anno pieno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la Nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio“.