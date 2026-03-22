Taylor diventerà il nuovo Zielinski di Sarri? Con la sua doppietta la Lazio scavalca l’allegro Bologna di Italiano
Vittoria 2-0 in casa del Bologna. Protagonista anche il giovane portiere Motta che para un rigore a Orsolini. L'Atalanta vince di corto muso 1-0 contro il Verona, non senza sofferenza.
La Lazio conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, contro il Bologna, per 2-0. La doppietta di Taylor porta i biancocelesti all’ottavo posto a 43 punti, superando proprio i rossoblù che restano a quota 42. Vince anche l’Atalanta, 1-0 contro l’Hellas Verona.
I match di Serie A Bologna-Lazio e Atalanta-Verona
La Lazio perde Gila nel primo tempo, uscito per infortunio. Si era messa male per la squadra di Sarri quando al 50esimo è stato fischiato il calcio di rigore per il Bologna per un fallo del portiere Motta su Castro. Ma proprio il giovane portiere si prende la scena, quando para il penalty battuto da Orsolini e il risultato rimane sullo 0-0.
Lo score cambia al 72esimo quando Taylor segna su una ribattuta di un tiro di Dia; dieci minuti più tardi, arriva la doppietta del centrocampista olandese ex Ajax. Tre gol finora da quando è arrivato a gennaio in Italia.
L’Atalanta vince di corto muso, con fatica, 1-0 contro l’Hellas Verona. Al 38esimo un bel gol di Zappacosta, con un tiro da fuori area, sblocca il match; Carnesecchi salva poi i nerazzurri con una gran parata su Bowie. La Dea è ora a -1 dalla Roma sesta, che giocherà alle 18 contro il Lecce; Verona fermo al 19esimo posto con 18 punti.