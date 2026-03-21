Il Milan canta la Marsigliese e riacciuffa il secondo posto: è 3 a 2 al Torino. Decisivi Rabiot, Fofana e l’eurogol di Pavlovic
Il Torino illuso dai gol di Simeone prima e Vlasic poi. Non basta: il Diavolo va a più uno sul Napoli e (momentaneamente) a -5 dall'Inter
È un Milan che, vista l’assenza di Leao, si aggrappa all’uomo di fiducia di Max (Rabiot) e all’inaspettato Fofana. Una vittoria tutta francese che vale il secondo posto. Da segnalare anche l’eurogol di Pavlovic. Per il Torino a segno Simeone e Vlasic su rigore.
Milan-Torino, report del match
Il Torino gioca un primo tempo di qualità, ma è il Milan a trovare il vantaggio con Pavlovic, che al 37° si inventa un eurogol assoluto: stop e tiro di sinistro che bacia la traversa e si insacca in rete. Gioia effimera: i granata trovano il pareggio al 44° con Simeone, lesto ad approfittare della ribattuta di Maignan sul tiro di Vlasic, segnando il suo ottavo gol in campionato.
Nel secondo tempo accade tutto in due minuti: al 54° Rabiot mette a segno il suo quinto gol in campionato, e al 56° Fofana riceve palla in aria, controlla di sinistro e poi, col destro, batte Paleari.
All’83° Vlasic trasforma un rigore concesso per fallo di Pavlovic su Simeone, ravvisato dal Var. Non basta: finisce 3 a 2 per il Diavolo. Uomini di Allegri a più uno sul Napoli e (momentaneamente) a -5 dall’Inter.