C’è Ancelotti dietro la crescita di Estevao. Quel duro rimprovero in allenamento: “o fai quel che ti dico, o sei fuori”

In Brasile continua a far parlare di sé la “lavata di capo” fatta dal Ct Carlo Ancelotti all’attaccante del Chelsea Estêvão Willian. L’episodio risale al raduno della Seleçao ad ottobre in vista delle amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Il 18enne, stando alle ricostruzioni di Globo Esporte, si beccò il rimbrotto di “Don Carlo” durante una sessione di allenamento “davanti a tutta la squadra”. Adesso, però, l’incidente di percorso è ormai soltanto un lontano ricordo.

Ancelotti-Estevao, dalla strigliata ai gol

“Si vocifera che Estevao abbia ripetutamente ignorato le istruzioni di Ancelotti di fare pressing sul terzino durante un’esercitazione. Questo ha fatto infuriare l’ex allenatore del Real Madrid che davanti ai compagni lo avrebbe minacciato di escluderlo dalla squadra”, si legge. Il giornale riferisce le parole che il tecnico di Reggiolo avrebbe pronunciato all’indirizzo del giocatore: «Parlo solo una volta. O fai quello che ti dico, o sei fuori dalla squadra».

L’attaccante è riuscito poi a riscattarsi subito segnando una doppietta nel 5-0 rifilato alla Corea. E Globo Esporto esalta Ancelotti in quanto “sta chiaramente dimostrando le sue ben note capacità di gestione del gruppo per garantire che la stella rimanga con i piedi per terra”. Lo stesso calciatore avrebbe “apprezzato il duro trattamento e reagito bene sia a porte chiuse che davanti alle telecamere”. È emerso inoltre che recentemente Ancelotti gli avrebbe anche “permesso di saltare l’allenamento per sostenere l’esame di guida, cosa che Estevão ha apprezzato moltissimo”.

Estevao, dal canto suo, ha ricambiato Ancelotti segnando un gol nell’amichevole vinta 2-0 contro il Senegal in cui ha giocato 83′. Il Brasile, lo ricordiamo, tornerà in campo domani sera a Lille (ore 20:30) per affrontare la Tunisia in un’altra partita di esibizione.