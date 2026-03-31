Il calcio è cambiati per tutti, come conferma l'ad del club ripreso dal Times: "In futuro la nostra strategia sarà quella di comprare bene e vendere bene. Comprare bene non significa necessariamente spendere di più". Tonali può finire sul mercato

I sauditi del Newcastle come un Lotito qualsiasi: “senza Champions, vendiamo i migliori”

Il calcio è cambiato, sono in pochi ormai a non essersene resi conto. Tutti ragionano allo stesso modo. Ci sono vincoli di bilancio da rispettare. Vale anche per i sauditi del Newcastle.

Il Newcastle United sarà costretto a vendere giocatori di punta in futuro, soprattutto se non riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions, lo ha detto espressamente l’amministratore delegato del club.

Scrive il Times:

Le dichiarazioni di David Hopkinson hanno alimentato le speculazioni su una possibile partenza di una stella del club, come Tonali o l’attaccante Anthony Gordon: un’ipotesi supportata dalla sua valutazione della cessione di Alexander Isak al Liverpool la scorsa estate.

Quella cessione non fu ben accolta dai tifosi e fu criticata dall’allenatore Eddie Howe, ma Hopkinson, che non ricopriva tale incarico al momento della vendita, insistette sul fatto che un trasferimento da 125 milioni di sterline rappresentasse un buon affare per il Newcastle.

“Non ero qui durante la vicenda di Isak“, ha detto. “Ma, a mio avviso, la cessione di Isak è stata un buon affare. In futuro la nostra strategia sarà quella di comprare bene e vendere bene. Comprare bene non significa necessariamente spendere di più. Significa operare sul mercato per i giocatori che generano maggior valore per questo club, piuttosto che basarsi sul prezzo pagato per il loro acquisto.”

Altri giocatori del Newcastle , tra cui Bruno Guimarães e Tino Livramento, sono stati accostati a possibili partenze a causa, in gran parte, delle difficoltà del club nel rispettare le normative finanziarie, sia nazionali che europee, e dell’incertezza sul quadro economico della prossima stagione.

Considerando che i proprietari del club, il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita, desiderano gestire la società su solide basi commerciali, l’enorme calo di entrate causato dalla potenziale mancata qualificazione alla Champions League la prossima stagione rappresenta un ulteriore fattore da considerare nella possibile cessione di un giocatore di punta.

Hopkinson ha riconosciuto la fluidità della situazione, pur rifiutandosi di commentare direttamente possibili partenze.

“Non siamo ancora pronti a rispondere a questa domanda”, ha detto. “Quello che so è che i giocatori che lasceranno questo club dovranno farlo alle nostre condizioni.”

“In questo momento siamo concentrati sulle sette partite che ci restano. (…)”

Hopkinson ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che il Newcastle ha pubblicato i bilanci relativi all’anno conclusosi a giugno 2025, una stagione in cui la squadra non ha partecipato alle competizioni europee ma ha vinto la Carabao Cup. Il fatturato è aumentato di 15 milioni di sterline, raggiungendo i 335,3 milioni di sterline, con un incremento del 44% dei ricavi commerciali, che ha portato a un utile netto di 34,7 milioni di sterline.