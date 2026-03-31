Euro 2028, i prezzi dei biglietti saranno più accessibili dei Mondiali
Il biglietto più economico per una partita del Mondiale costerà 52 euro, fino ad arrivare 7500 euro per i posti migliori. Per gli Europei 2028, si andrà dai 30 ai 60 euro.
I prezzi dei biglietti per Euro 2028 dovrebbero essere più accessibili rispetto a quelli per i Mondiali 2026. E’ questo l’obiettivo della Uefa per la competizione che si terrà nel Regno Unito e in Irlanda.
I prezzi dei biglietti di Euro 2028 confrontati ai Mondiali 2026
Come riportato da Rmc Sport:
La vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026 continua a suscitare polemiche. A tal punto che l’organizzazione dei tifosi europei (Fse) ha denunciato la Fifa, affinché rinunci alle sue procedure di acquisto “sleali”. Per questo torneo, il prezzo dei biglietti varia in base agli incontri. Secondo la Fse, il dossier di candidatura prometteva biglietti a partire da 21 dollari (18 euro), ma i più economici costano 60 dollari (52 euro). La maggior parte almeno 200 dollari (174 euro) per le partite delle Nazionali più importanti e fino a 2000 dollari (circa 1745 euro) per la finale nella categoria più economica, mentre i posti migliori arrivano a 8.680 dollari (7500 euro circa).
Non dovrebbe però essere così per Euro 2028. La Uefa prevede di mantenere la maggior parte dei prezzi in linea con quelli di Euro 2024. Il biglietto più economico costerà circa 26 sterline (30 euro); quelli della categoria successiva saranno intorno alle 52 sterline (60 euro).