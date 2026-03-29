Il Tottenham è un disastro, a prescindere da Tudor

Non si può dire che l’addio di Tudor al Tottenham sia un fulmine a ciel sereno: la gestione londinese dell’ex Juve è stata, a dir poco, deludente. Nonostante questo, il croato non può essere il parafulmine di un club che sguazza nella mediocrità. Il punto di Athletic. Tudor deludente sì, parafulmine no

Scrive Athletic:

Gli Spurs, come ha recentemente ammesso pubblicamente una figura di spicco del club, sono una squadra di calcio che non si è concentrata abbastanza sul calcio. Sono un nome, un brand, un luogo, un’azienda di eventi. Ma non principalmente una squadra di calcio.

Non è colpa di Igor Tudor. Ha certamente contribuito al disastro negli ultimi 44 giorni. Gli Spurs avevano bisogno di pensiero semplice, ritorno alle basi e azione decisa da qualcuno che potesse comandare il rispetto di uno spogliatoio che appare indisciplinato e ribelle. Invece, Tudor ha generalmente interferito, confuso e travolto le partite con formazioni inutilmente complicate e giocatori fuori posizione, rimproverandoli inizialmente in pubblico e compromettendo la carriera di un portiere promettente.

Gli Spurs non sono semplicemente un club di calcio serio. Beh, lo sono quando si parla di estetica. Il loro stadio è uno dei più belli d’Europa, il centro sportivo all’avanguardia è lo stesso, ospitano partite di Nfl, alcuni dei musicisti e performer più famosi del mondo, incontri di pugilato, partite di rugby e così via.

Peccato che la loro squadra di calcio — sai, la ragione della loro stessa esistenza — sia un disastro. Gli Spurs servono “pasti al microonde al Ritz”. Stadio fantastico, squadra pessima, e i tifosi devono pagare circa 1.000 sterline per un abbonamento stagionale.

Le aree da migliorare

Ma è stato anche riportato che le aree chiave da migliorare includono: insufficiente attenzione al successo calcistico, mancanza di competenze in settori chiave, politica di reclutamento e salari che frena il club, e una squadra che richiede più qualità, esperienza e leadership. È tutto? Ah, e le cessioni dei giocatori non sono state adeguate, la squadra femminile non è stata abbastanza prioritaria, la “cultura interna” necessita di attenzione e c’è un “crescendo distacco” tra club e tifosi.

Potrebbero ancora assumere qualcuno che li salvi, ma indipendentemente dal fatto che evitino o meno la retrocessione, gli Spurs sono un club di calcio che ha bisogno di essere salvato.