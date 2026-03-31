Il Tottenham si gioca la carta De Zerbi: la noia non piace agli Spurs

“Noioso, noioso Tottenham “cantavano i tifosi degli Spurs. Ora però hanno la loro risposta: Roberto De Zerbi, uno degli allenatori più talentuosi, imprevedibili, entusiasmanti ed esplosivi del calcio moderno, è pronto a prendere in mano la squadra e salvarla da una storica retrocessione in Premier League. O, come disse una volta Ange Postecoglou: “Non vi state divertendo?”

Per ora, l’unica domanda è se De Zerbi riuscirà a salvare il Tottenham, e in questo senso l’italiano gode di grande considerazione, anche perché è riconosciuto come un allenatore di primissimo livello. I giocatori sono rimasti impressionati dai suoi allenamenti, mentre le sue idee tattiche sono così apprezzate negli ambienti tecnici che qualcuno è persino arrivato a trovarle sopravvalutate per l’hype che le circonda.

Reputazione e status, meritati o meno, contano molto al Tottenham, dove i giocatori quest’anno sono rimasti poco colpiti prima dal pragmatismo di Thomas Frank e poi dall’approccio essenziale di Igor Tudor. Lunedì sera alcuni giocatori degli Spurs erano a cena insieme e si parlava di un clima di “entusiasmo” all’idea dell’arrivo di De Zerbi. Un allenatore di grande nome e forte personalità potrebbe finalmente catturare la loro attenzione — e, se non bastasse, ci penseranno i suoi discorsi nello spogliatoio.

Nel suo momento migliore, il calcio di De Zerbi — costruzione dal basso, amore per il rischio e attacchi rapidi — è esaltante da vedere, forse l’essenza stessa del motto “To Dare Is To Do” (Osare è fare). Il Tottenham di De Zerbi? Di certo non sarà noioso.