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Il Tottenham si gioca la carta De Zerbi: la noia non piace agli Spurs

Per l'ex Marsiglia pronto un contratto fino al 2031. Il Times: "il calcio di De Zerbi è esaltante da vedere, forse l’essenza stessa del motto “To Dare Is To Do” (Osare è fare)"

de zerbi

Marsiglia 30/09/2025 - Champions League / Marsiglia-Ajax / foto Imago/Image Sport nella foto: Roberto De Zerbi

Nonostante i tifosi degli Spurs ci abbiano provato a dire di no, alla fine dovranno accettare di vedere De Zerbi sulla loro panchina. In bocca al lupo.

De Zerbi sarà il nuovo allenatore del Tottenham

Riporta Romano:

Roberto De Zerbi accetta di diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Accordo raggiunto fino a giugno 2031: contratto quinquennale concluso e l’italiano inizierà a lavorare agli Spurs già questa settimana. Nonostante i numerosi contatti per incarichi estivi, l’ex Brighton ha deciso di accettare subito una grande sfida.

L’ormai imminente nuovo allenatore degli Spurs diventerà uno dei tecnici più pagati di tutta la Premier League e avrà il compito di salvare il Tottenham dalla retrocessione.

Un’avventura che di certo non sarà noiosa

Il Times ne parla in questi termini:

“Noioso, noioso Tottenham “cantavano i tifosi degli Spurs. Ora però hanno la loro risposta: Roberto De Zerbi, uno degli allenatori più talentuosi, imprevedibili, entusiasmanti ed esplosivi del calcio moderno, è pronto a prendere in mano la squadra e salvarla da una storica retrocessione in Premier League. O, come disse una volta Ange Postecoglou: “Non vi state divertendo?”

Per ora, l’unica domanda è se De Zerbi riuscirà a salvare il Tottenham, e in questo senso l’italiano gode di grande considerazione, anche perché è riconosciuto come un allenatore di primissimo livello. I giocatori sono rimasti impressionati dai suoi allenamenti, mentre le sue idee tattiche sono così apprezzate negli ambienti tecnici che qualcuno è persino arrivato a trovarle sopravvalutate per l’hype che le circonda.

Reputazione e status, meritati o meno, contano molto al Tottenham, dove i giocatori quest’anno sono rimasti poco colpiti prima dal pragmatismo di Thomas Frank e poi dall’approccio essenziale di Igor Tudor. Lunedì sera alcuni giocatori degli Spurs erano a cena insieme e si parlava di un clima di “entusiasmo” all’idea dell’arrivo di De Zerbi. Un allenatore di grande nome e forte personalità potrebbe finalmente catturare la loro attenzione — e, se non bastasse, ci penseranno i suoi discorsi nello spogliatoio.

Nel suo momento migliore, il calcio di De Zerbi — costruzione dal basso, amore per il rischio e attacchi rapidi — è esaltante da vedere, forse l’essenza stessa del motto “To Dare Is To Do” (Osare è fare). Il Tottenham di De Zerbi? Di certo non sarà noioso.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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