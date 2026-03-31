Il Tottenham si gioca la carta De Zerbi: la noia non piace agli Spurs
Per l'ex Marsiglia pronto un contratto fino al 2031. Il Times: "il calcio di De Zerbi è esaltante da vedere, forse l’essenza stessa del motto “To Dare Is To Do” (Osare è fare)"
Nonostante i tifosi degli Spurs ci abbiano provato a dire di no, alla fine dovranno accettare di vedere De Zerbi sulla loro panchina. In bocca al lupo.
De Zerbi sarà il nuovo allenatore del Tottenham
Riporta Romano:
Roberto De Zerbi accetta di diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Accordo raggiunto fino a giugno 2031: contratto quinquennale concluso e l’italiano inizierà a lavorare agli Spurs già questa settimana. Nonostante i numerosi contatti per incarichi estivi, l’ex Brighton ha deciso di accettare subito una grande sfida.
L’ormai imminente nuovo allenatore degli Spurs diventerà uno dei tecnici più pagati di tutta la Premier League e avrà il compito di salvare il Tottenham dalla retrocessione.
Un’avventura che di certo non sarà noiosa
Il Times ne parla in questi termini: