«L’allenatore subisce grandi pressioni, il nostro è un lavoro molto complicato e ci sono dei momenti nei quali hai proprio bisogno di staccare». Porterà la fiaccola olimpica in Emilia

Ancelotti il tedoforo difende Conte: «Ha fatto bene a prendersi giorni di riposo, ha aperto una strada» (Gazzetta)

Carlo Ancelotti difende Antonio Conte, lo fa nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport (a firma Filippo Maria Ricci), Rivela che con ogni probabilità sarà tedoforo nella sua Emilia per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Serie A, mette qualcuno davanti?

«Inter e Napoli, che ha subito qualche sconfitta di troppo ma è sempre lì. E poi Roma, Milan e Juventus se la giocheranno fino alla fine».

Conte si è preso qualche giorno di vacanza.

«E ha fatto bene. L’allenatore subisce grandi pressioni, il nostro è un lavoro molto complicato e ci sono dei momenti nei quali hai proprio bisogno di staccare, anche solo per un attimo».

La vede come una cosa che si può in qualche modo istituzionalizzare, magari legandola alle pause internazionali?

«Sì. Chiaramente va discussa tra allenatore e società. L’allenatore non stacca mai, anche quando ha pochi giocatori, è sempre lì e il riposo è fondamentale. Penso che Conte abbia aperto una strada che può essere seguita».

Chiudiamo con i Giochi Olimpici. Viene in Italia a fare il tedoforo?

«C’è la possibilità, sì. La fiaccola passa in Emilia e il 19 gennaio sarà a Brescello, il paese di Peppone e Don Camillo non lontano da Reggiolo, e l’idea mi piace».