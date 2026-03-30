L’Inghilterra si conferma il Paese dell’anti-Var. L’ultimo sondaggio annuale della Football Supporters’ Association (riportato dal Guardian) dice che addirittura il 91% dei tifosi e appassionati ritiene che il calcio stia meglio senza. In Inghilterra la Var c’è da 8 anni, ed è da sempre indigesta.

Il sondaggio è stato condotto su oltre 7.000 tifosi, la stragrande maggioranza dei quali assiste alle partite, e solo il 2% si è detto d’accordo con l’affermazione secondo cui il Var “rende il calcio più piacevole”, il 3% ha dichiarato che migliora l’esperienza di assistere a una partita, mentre il 91% si è dichiarato contrario. Tra gli intervistati, l’81% ha affermato di preferire guardare le partite senza la tecnologia video.

Sebbene oltre la metà dei tifosi intervistati abbia approvato l’introduzione della comunicazione allo stadio da parte degli arbitri per spiegare le decisioni Var in Premier League in questa stagione, altre estensioni del protocollo recentemente annunciate non sono state accolte favorevolmente. Solo il 21% degli intervistati si è detto d’accordo sul fatto che il Var debba pronunciarsi sull’assegnazione dei calci d’angolo, per esempio. La maggioranza si è inoltre opposta ai piani per verificare la correttezza della seconda ammonizione.

Secondo i tifosi intervistati, il problema principale è rappresentato dai tempi di attesa per le decisioni: il 96% degli intervistati si è dichiarato in disaccordo con l’affermazione secondo cui le decisioni del Var “vengono generalmente risolte in tempi ragionevoli”. Allo stesso tempo, il 92% ha concordato con l’affermazione che “il Var ha eliminato la gioia spontanea delle esultanze per i gol”.

Tuttavia, il 56% ha affermato di essere favorevole all’utilizzo del Var per determinare i fuorigioco nelle azioni che portano ai gol e oltre il 60% ha ritenuto che dovrebbe controllare anche la presenza di possibili falli.