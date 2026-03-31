I compiti a casa di Thomas Tuchel sono una cosa mai vista. Negli ultimi mesi, lo staff della Federazione inglese ha coordinato l’installazione di camere iperbariche e saune a luce rossa nelle abitazioni private dei giocatori della nazionale. Non in un centro di allenamento centralizzato, non in una struttura federale: a casa loro. E la cosa bella è che i costi li pagano i giocatori. La logistica, il coordinamento, la scelta delle attrezzature, invece sono a carico della FA. Tutto per prepararsi al gran caldo dei prossimi mondiali. Il ct non vuole lasciare nulla di intentato.

La terapia con ossigeno iperbarico – spiega il Telegraph – aumenta la quantità di ossigeno disponibile per i tessuti muscolari, fattore determinante nei tempi di recupero. La distinzione tecnica tra iperbarico e ipossico l’ha chiarita Erling Haaland, che al centro di allenamento del City utilizza perlappunto una camera ipossica per simulare sessioni di alta quota a 3.500 metri di altitudine. “Iperbarico significa più ossigeno, ipossico te ne dà meno”, ha spiegato sul suo canale YouTube. Sono approcci opposti che servono obiettivi diversi: uno accelera il recupero, l’altro stimola l’adattamento fisico allo sforzo in condizioni di carenza d’aria.

Il contesto climatico è quello che è, e non lascia molto spazio all’ottimismo. La Fifa ha già confermato i famosi cooling break obbligatori al 22° minuto di ogni partita. Studi indipendenti avvertono che le temperature in 14 dei 16 stadi del torneo potrebbero raggiungere “livelli potenzialmente pericolosi.” L’Inghilterra esordirà a Dallas contro la Croazia, poi Boston contro il Ghana, poi il New Jersey contro Panama. Tra una partita e l’altra, gli allenamenti si terranno a Kansas City.

Prima del torneo, Tuchel porterà la squadra in Florida per acclimatarsi, con amichevoli contro Nuova Zelanda e Costa Rica.

L’estate scorsa, nel ritiro di Girona, i giocatori inglesi avevano già pedalato su cyclette all’interno di tende riscaldate, replicando le condizioni climatiche attese. Tuchel aveva convocato esperti per spiegare alla squadra come gestire caldo, idratazione, raffreddamento. Era una sessione informativa. Quello che è successo da allora (le camere iperbariche nelle case, i protocolli individuali, la sincronia con il programma federale) è la trasformazione di quella sessione in un sistema.