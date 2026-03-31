Sky Sport ci aggiorna sul caso Lukaku.

Lukaku-Conte: è strappo

Riporta Ugolini:

“Due dati significativi: l’anno scorso14 gol e 10 assist. Il Belga è sceso in campo per 2.870 minuti, mostrando grande leadership. Il Napoli ha perso tanto, solo 40 minuti quest’anno. Lukaku non si è presentato e il club si riserva di prendere provvedimenti. Oggi ha subìto una seconda multa, dopo quella di giovedì. I medici del Belgio aggiorneranno quelli del Napoli. La situazione è complessa e delicata, ma avrebbe dovuto rispondere alla convocazione. I rapporti con Conte sono ai minimi storici; Conte si è comunque allineato alla posizione del club.”

Un epilogo piuttosto triste.