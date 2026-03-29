Laporta: “Ho fatto bene a cedere Messi, ho risanato il Barcellona”

Al Pais: "Leo era alla fine della sua carriera e bisognava costruire una nuova squadra". Sugli arbitri: "Non ci favoriscono. Qui sembra che aiutino sempre il Real Madrid"

In un’intervista concessa al Pais, il presidente blaugrana Joan Laporta è tornato sull’addio di Messi, spiegando come sia stato necessario per risollevare le sorti economiche del club.

Le parole di Laporta

Riporta Marca:

“Ho dovuto prendere una decisione e credo di aver fatto bene, i risultati parlano da soli. Siamo riusciti a recuperare il club economicamente, abbiamo creato una squadra competitiva ed era il momento del ricambio generazionale: Leo era alla fine della sua carriera e bisognava costruire una nuova squadra. Mi sarebbe piaciuto farlo con Leo a supporto? Sì. Ci abbiamo provato, ma non è stato possibile.

Su arbitri e caso Negreira

“Ho sempre avuto la sensazione che dovessimo essere superiori, perché gli arbitri non ci favoriscono. Qui sembra che aiutino sempre il Real Madrid. C’è la cosiddetta ‘barcelonite’, è evidente.”

Ogni volta che il caso sta per concludersi, loro presentano prove inconcludenti. Ma il giudice, per dimostrare di aver gestito correttamente il processo, è costretto a prolungare l’indagine di altri sei mesi. Cercano di costruire una menzogna secondo cui gli arbitri favorirebbero il Barça invece del Madrid, con l’obiettivo di screditare il momento più glorioso della storia del club, iniziato con Rijkaard e proseguito con Guardiola. Con Florentino, sin dalla sua comparizione nel ‘Caso Negreira’, la relazione si è deteriorata.”