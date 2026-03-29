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Tudor al Tottenham è durato 44 giorni ma non è né sarà mai Clough

Il comunicato ufficiale parla anche del lutto che ha Tudor (gli è morto il padre). Ancora non si sa chi sarà il nuovo tecnico. Gli Spurs sono a un punto dalla retrocessione

Tottenham Tudor

Tottenham Hotspur's Croatian head coach Igor Tudor shouts instructions to the players from the touchline during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Crystal Palace at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on March 5, 2026. Ben STANSALL / AFP

Il Tottenham cambia un altro allenatore: Tudor e gli Spurs si separano di comune accordo. Effettivamente era durato pure troppo. Quarantaquattro giorni, ricorda il Guardian. Una beffa soprattutto per Brian Clough leggenda del calcio inglese e mondiale che durò 44 giorni sulla panchina del Leeds United. Ma Clough era un allenatore immenso (pace all’anima sua). Tudor è un tecnico che al momento non ha lasciato traccia di sé nella storia del calcio.

Fallimentare la sua esperienza al Tottenham: un punto in cinque partite con un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima per 0-3 in casa contro il Nottingham Forest.

Gli Spurs sono a un punto dalla retrocessione. Diciassettesimi con 30 punti, il West Ham ne ha 29.

Tudor non è più l’allenatore del Tottenham

Questo il comunicato del club inglese che nel testo fa riferimento anche alla recente scomparsa del padre del tecnico croato:

Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico.

Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno dimostrato nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha recentemente subito e gli esprimiamo la nostra vicinanza, insieme alla sua famiglia, in questo momento difficile. Un aggiornamento sul nuovo allenatore verrà fornito a tempo debito.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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