Il comunicato ufficiale parla anche del lutto che ha Tudor (gli è morto il padre). Ancora non si sa chi sarà il nuovo tecnico. Gli Spurs sono a un punto dalla retrocessione

Il Tottenham cambia un altro allenatore: Tudor e gli Spurs si separano di comune accordo. Effettivamente era durato pure troppo. Quarantaquattro giorni, ricorda il Guardian. Una beffa soprattutto per Brian Clough leggenda del calcio inglese e mondiale che durò 44 giorni sulla panchina del Leeds United. Ma Clough era un allenatore immenso (pace all’anima sua). Tudor è un tecnico che al momento non ha lasciato traccia di sé nella storia del calcio.

Fallimentare la sua esperienza al Tottenham: un punto in cinque partite con un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima per 0-3 in casa contro il Nottingham Forest.

Gli Spurs sono a un punto dalla retrocessione. Diciassettesimi con 30 punti, il West Ham ne ha 29.

Tudor non è più l’allenatore del Tottenham

Questo il comunicato del club inglese che nel testo fa riferimento anche alla recente scomparsa del padre del tecnico croato:

Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico.

Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno dimostrato nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha recentemente subito e gli esprimiamo la nostra vicinanza, insieme alla sua famiglia, in questo momento difficile. Un aggiornamento sul nuovo allenatore verrà fornito a tempo debito.