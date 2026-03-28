I due giocatori del Napoli sono tra i più attivi in campo. Sfortunato Scott McTominay, che in avvio sfiora il gol contro Suzuki colpendo il palo a tu per tu con il portiere.

La Scozia esce sconfitta di misura contro il Giappone, che si impone 1-0 grazie alla rete di Junya Ito all’84’. Una gara intensa e combattuta fino agli ultimi minuti, con gli scozzesi però poco concreti sotto porta nonostante una buona mole di gioco.

Il Giappone ha mostrato maggiore lucidità nei momenti decisivi, colpendo nel finale dopo una fase in cui la Scozia aveva provato ad alzare il ritmo e a prendere il controllo del centrocampo.

McTominay protagonista fino alla sostituzione

Tra i più attivi nelle fila scozzesi c’è stato ancora una volta Scott McTominay. Il centrocampista ha sfiorato il gol in più occasioni: al 45’ un colpo di testa terminato fuori di poco e soprattutto al 52’ un tiro dalla distanza ben respinto dal portiere giapponese.

McTominay ha garantito presenza fisica e inserimenti continui, risultando una delle principali minacce offensive della Scozia fino alla sua uscita al 71’, quando è stato sostituito da Billy Gilmour.

L’ingresso di Billy Gilmour ha portato maggiore qualità nella gestione del pallone nella fase centrale del secondo tempo. Il centrocampista ha subito cercato di dare ritmo alla manovra, conquistando anche un paio di falli utili a far salire la squadra.

Tuttavia, nonostante il suo contributo in costruzione, la Scozia non è riuscita a trovare il varco giusto contro una difesa giapponese ben organizzata, soprattutto nel finale concitato dopo il gol di Ito.

Dopo una serie di occasioni sprecate da entrambe le parti — tra cui una traversa di Ao Tanaka e diverse parate decisive — il Giappone ha trovato il guizzo vincente con Ito all’84’, sfruttando un’azione rapida e precisa.

Nel recupero la Scozia ha provato l’assalto finale, ma senza successo, chiudendo così una gara equilibrata ma decisa dagli episodi.