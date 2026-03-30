Il Tottenham sta spingendo per Roberto De Zerbi, che diventerebbe il terzo allenatore degli Spurs in stagione. Dopo che Igor Tudor ha lasciato il club a poco più di 40 giorni dal suo incarico, ora il Tottenham vorrebbe affidare la panchina all’allenatore italiano ex Marsiglia.

Il Tottenham spinge per De Zerbi

Come riportato da Athletic:

Al tecnico italiano è stato offerto un contratto a lungo termine e un importante stipendio che lo renderebbe uno degli allenatori più pagati della Premier League. Al momento non c’è ancora un accordo tra gli Spurs e De Zerbi, ma l’ex allenatore del Brighton è emerso come la prima scelta del club per sostituire Igor Tudor, che ha lasciato gli Spurs di comune accordo ieri. De Zerbi è senza squadra da febbraio, quando ha lasciato il Marsiglia dopo meno di due anni alla guida del club di Ligue 1.

La trattativa non è priva di complicazioni. Il 46enne è interessato all’incarico, ma preferirebbe iniziare in estate, a condizione che il Tottenham resti in Premier League. I gruppi di tifosi degli Spurs hanno invitato il club a non nominarlo, per il sostegno all’ex attaccante del Manchester United Mason Greenwood. Se assunto, l’allenatore avrà il compito di salvare il club dalla retrocessione; gli Spurs sono 17esimi in classifica in Premier League, a un solo punto dalla zona retrocessione.