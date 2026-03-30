Athletic: “De Zerbi al Tottenham diventerebbe uno degli allenatori più pagati della Premier”
Al tecnico è stato offerto un contratto a lungo termine per provare a salvare gli Spurs dalla retrocessione in Championship.
Il Tottenham sta spingendo per Roberto De Zerbi, che diventerebbe il terzo allenatore degli Spurs in stagione. Dopo che Igor Tudor ha lasciato il club a poco più di 40 giorni dal suo incarico, ora il Tottenham vorrebbe affidare la panchina all’allenatore italiano ex Marsiglia.
Il Tottenham spinge per De Zerbi
Come riportato da Athletic:
Al tecnico italiano è stato offerto un contratto a lungo termine e un importante stipendio che lo renderebbe uno degli allenatori più pagati della Premier League. Al momento non c’è ancora un accordo tra gli Spurs e De Zerbi, ma l’ex allenatore del Brighton è emerso come la prima scelta del club per sostituire Igor Tudor, che ha lasciato gli Spurs di comune accordo ieri. De Zerbi è senza squadra da febbraio, quando ha lasciato il Marsiglia dopo meno di due anni alla guida del club di Ligue 1.
La trattativa non è priva di complicazioni. Il 46enne è interessato all’incarico, ma preferirebbe iniziare in estate, a condizione che il Tottenham resti in Premier League. I gruppi di tifosi degli Spurs hanno invitato il club a non nominarlo, per il sostegno all’ex attaccante del Manchester United Mason Greenwood. Se assunto, l’allenatore avrà il compito di salvare il club dalla retrocessione; gli Spurs sono 17esimi in classifica in Premier League, a un solo punto dalla zona retrocessione.