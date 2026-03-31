Sciagura Bastoni: si fa espellere e lascia la Nazionale in dieci
Bastoni rischia di lasciare un'impronta pesante sul calcio italiano. Molto più della simulazione contro la Juventus. La domanda è: allora aveva ragione chi non lo voleva in Nazionale?
Bastoni inguaia l’Italia, si fa espellere e lascia la Nazionale in dieci
Alessandro Bastoni completa il suo periodo nero. Stavolta, però, non inguaia solo sé stesso o la Juventus (con quella simulazione che ha fatto storia). Stavolta Bastoni si fa espellere in Bosnia-Italia. Espulso per fallo su un avversario lanciato a rete. Entra nettamente in ritardo. Espulsione sacrosanta. Persino alla Rai parlano apertamente di errore di Bastoni. Vuol dire che l’ha fatta grossa. A fine primo tempo l’Italia è ancora in vantaggio di una rete ma adesso cambia tutto. Al 44esimo, Gattuso toglie Retegui e inserisce Gatti al centro della difesa. Ci attende un secondo tempo di grande sofferenza. L’Italia è in vantaggio 1-0 grazie al gol di Moise Kean al 15esimo.
Bastoni rischia di lasciare un’impronta pesante sul calcio italiano. Molto più della simulazione contro la Juventus. La domanda è: allora aveva ragione chi non voleva il difensore dell’Inter in Nazionale? Speriamo che l’Italia regga. Lo spera ardentemente anche Bastoni, altrimenti altro che fischi: non potrà più giocare nel campionato italiano. Nel frattempo, la Regione Lombardia potrebbe dargli un altro premio.