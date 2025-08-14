Oggi alle 18 Napoli-Olympiacos, prove generali per Sassuolo: verso il 4-1-4-1, giocherà Meret o Milinkovic Savic?

Repubblica. Uno tra Politano e Neres in panchina. I fantastici quattro confermati a centrocampo. Più Lukaku. Altro ballottaggio quello tra Beukema e Juan Jesus

Oggi alle 18 Napoli-Olympiacos l’ultima amichevole: Conte verso il 4-1-4-1 che potrebbe confermare a Sassuolo

Ultima amichevole di precampionato. Appuntamento alle 18 a Castel di Sangro: Napoli-Olympiacos. In tv su Dazn, Sky e One Football al costo di 9,99 euro.

La partita potrebbe essere indicativa anche per la formazione di partenza a Sassuolo per la prima di campionato.

Scrive Repubblica Napoli:

Dirà molto sulle scelte di Conte per l’esordio dei campioni d’Italia contro il Sassuolo. Sarà una sorta di prova generale, preceduta ieri pomeriggio da un allenamento congiunto ( stavolta a porte chiuse) contro il Giugliano proprio per garantire a tutti i giocatori lo stesso minutaggio. Oggi aumenterà molto quello dei probabili titolari (circa 80’) per la trasferta del 23 agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Le scelte di Conte rappresenteranno un indizio importante. Il Napoli giocherà col tridente oppure con la formula dei quattro centrocampisti che ha preso consistenza nell’ultimo periodo? L’ipotesi del 4- 4- 1- 1 sembra favorita con Kevin De Bruyne a supporto di Romelu Lukaku. McTominay giocherebbe largo a sinistra con Anguissa, Lobotka e uno tra Politano e Neres in mediana.

Altri due ballottaggi: Meret oMilinkovic- Savic in porta e soprattutto Juan Jesus o Beukema accanto a Rrahmani. Alessandro Buongiorno è ancora out («Ma siamo vicini al recupero totale », ha spiegato Conte (in merito alle condizioni del difensore che finora non ha ancora disputato un minuto nei test tra Dimaro e Castel di Sangro) e c’è curiosità per la coppia centrale che debutterà in campionato.

Conte ha ricordato che il Napoli non è il Real Madrid: un atto di realismo che ci voleva