Il Pisa sogna Simeone: l’ingaggio è però un ostacolo, troppi 1,8 milioni a stagione (Gazzetta)

Giovanni Simeone è il grande sogno del Pisa di Gilardino che vorrebbe l’attaccante argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del ritorno in serie A dopo più di 33 anni. Proprio l’ultima volta che i toscani avevano militato nella massima serie italiana, a vestire la maglia nerazzurra era stato Diego Simeone, il Cholo, padre di Giovanni. Ingaggiare il figlio sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio. Ne parla quest’oggi la Gazzetta dello Sport, facendo il punto sulla situazione.

Simeone è il grande sogno del Pisa: ostacolo ingaggio, i dettagli

“Il grande sogno è riportare a Pisa un Simeone. Il Cholito sulle orme di papà Diego, nerazzurro dal 1990 al 1992. L’attaccante del Napoli è l’obiettivo numero uno della dirigenza, che vuole regalare al nuovo tecnico Alberto Gilardino un attaccante pronto, che conosca bene il campionato italiano e in grado di fare la differenza sin da subito”.

“L’ostacolo principale riguarda però l’ingaggio che l’argentino percepisce dal Napoli, intorno agli 1,8 milioni a stagione. Troppo per le casse del Pisa, che spera in un contributo di Aurelio De Laurentiis per arrivare a dama. I club si sono già parlati negli scorsi giorni, così come un colloquio più o meno informale c’è già stato pure tra gli uomini mercato del Pisa e l’entourage del calciatore stesso, attratto dalle possibilità di emulare il padre. L’alternativa, sempre per il reparto offensivo, porta al nome di M’Bala Nzola. L’angolano ha fatto ritorno a Firenze dopo la parentesi vissuta in prestito al Lens e da parte della Fiorentina ci sarebbe tutta l’intenzione di cederlo in via definitiva”.