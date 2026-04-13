Il Guardian: “Il Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i soldi spesi”

McTominay è stato il migliore, ancora una volta. Ma la convivenza con Anguissa e De Bruyne è faticosa. Gli azzurri hanno pagato gli investimenti sbagliati estivi (Lang, Lucca, Beukema).

Il Napoli ha pareggiato 1-1 a Parma. Può dire addio alla corsa scudetto? Tutto lascia pensare che sarà molto complicato che l’Inter abbia un grande crollo di fine stagione, dunque per gli azzurri si fa difficile. Uno spiraglio in fondo al tunnel nella partita di ieri è stato Scott McTominay, autore del gol del pareggio.

Il Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i tanti acquisti di mercato

Nicky Bandini sul Guardian scrive partendo da Parma-Napoli:

Ricorda che

Conte ha fatto un ottimo lavoro nello stabilizzare la squadra dopo il calo invernale, e prima di questo weekend arrivava da cinque vittorie consecutive. Ma, dopo essere andato sotto nel primo minuto contro il Parma, non è mai sembrato in grado di allungare la serie di vittorie.

Il Napoli ha avuto quasi il 75% di possesso palla e ha tentato 20 tiri, ma il portiere Suzuki non è mai stato costretto a una parata degna di questo nome. Scott McTominay lo ha battuto con un tiro di piatto al volo dopo una bella azione. Ma è stato tutto ciò che i partenopei sono riusciti a produrre. McTominay è stato ancora una volta il miglior giocatore del Napoli in questa stagione, con otto gol da centrocampista e prestazioni decisive nei momenti chiave. Senza la sua doppietta nel 2-2 contro l’Inter a gennaio, forse non si sarebbe nemmeno parlato di corsa al titolo. Nel complesso, però, il Napoli è peggiorato, nonostante gli investimenti per rafforzare la rosa dopo lo scudetto. Noa Lang e Lorenzo Lucca, costati insieme oltre 60 milioni, giocano ora per Galatasaray e Nottingham Forest. Sam Beukema, acquistato per poco più di 30 milioni, è stato discontinuo ed è finito di nuovo in panchina. L’acquisto più importante, ovviamente, è stato Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero: buon inizio, poi uno stop di quattro mesi e mezzo per infortunio.

De Bruyne e Anguissa non riescono a convivere con lo scozzese

Prosegue Bandini:

Dopo il pareggio contro l’Inter a inizio anno, McTominay aveva rilasciato un’intervista significativa, sostenendo che il Napoli meritasse più credito per essere rimasto in corsa nonostante i numerosi infortuni. La domanda, complessa e forse ancora senza risposta, è se avere tutti questi giocatori a disposizione non crei anche altri problemi. De Bruyne e Anguissa hanno iniziato da titolari domenica e, non per la prima volta, non è stato chiaro come dovessero convivere con McTominay. Né De Bruyne né Anguissa hanno inciso allo stesso modo. D’altra parte, forse concentrarsi su questo fa perdere di vista problemi più grandi. Il Napoli è stato più fragile in difesa, avendo già subito quattro gol in più rispetto a tutta la stagione 2024-25. E, mentre McTominay continua a segnare, è mancato un vero finalizzatore costante in attacco.