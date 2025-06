Sarri nuovo allenatore della Lazio, il ds Fabiani e l”annuncio’ all’Adnkronos VIDEO

Nel video si ascolta chiaramente dire al telefono «Lascia stare quello che dicono, ha già firmato, ho io i contratti in mano, giovedì viene per programmare la stagione».

Era chiaro, chiarissimo che mancasse poco alla chiusura dell’accordo per il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, ma forse non mancava proprio nulla. La notizia arriva da un video dell’Adnkronos.

“Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, lo conferma in esclusiva a Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, che ha intercettato il dirigente in un bar di Roma. Il ‘Comandante’ torna alla guida della formazione capitolina dopo la prima avventura terminata nel 2024. Sarri, corteggiato anche dalla Fiorentina, ha firmato con la Lazio un contratto biennale che prevede anche l’opzione per la terza stagione. L’intesa con il presidente Claudio Lotito prevede garanzie tecniche con la conferma degli elementi chiave della rosa e con un mercato destinato a consolidare l’organico per puntare all’Europa”.

Interessante il video in cui il ds della #Lazio viene ripreso mentre dice al telefono che #Sarri ha firmato, ufficializza l’ingaggio e poi sembra essere colto di sorpresa dall’interlocutore che si presenta. Dev’essere una nuova modalità di comunicazione di un grande club… pic.twitter.com/DpgBmyJlzD — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 2, 2025

Nel video si ascolta chiaramente dire al telefono «Lascia stare quello che dicono, ha già firmato, ho io i contratti in mano, giovedì viene per programmare la stagione».