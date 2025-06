Napoli, Grealish non arriverà. Incontro col Psv in settimana per Noa Lang (Fabrizio Romano)

Arrivano novità di mercato in casa Napoli che riguardano alcuni nomi caldi nelle ultime ore come Noa Lang, Grealish, Ndoye, Sancho e Cheddira. Partendo dal primo, scrive il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sarebbe sempre più vicino agli azzurri. Il fantasista del Manchester City, invece, non arriverà stando sempre a quanto detto da Romano sul proprio account “X”.

“Il Napoli incontrerà il Psv Eindhoven questa settimana con un contatto diretto previsto tra le prossime 24 e 48 ore per discutere le condizioni dell’accordo con Noa Lang. È nella rosa dei candidati per il ruolo di ala insieme a Dan Ndoye (condizioni personali concordate, ma non ancora tra i due club) e Jadon Sancho. Grealish, non presente nell’elenco”, scrive Romano.

🚨🔵 Napoli will meet with PSV Eindhoven this week with direct contact scheduled in 24/48h to discuss conditions of Noa Lang deal.

He’s on shortlist among options at winger with Dan Ndoye (personal terms agreed, not club to club yet) and Jadon Sancho.

Grealish, not on the list. pic.twitter.com/lyjjDM2YdE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025