Dall’Olanda: Napoli, accordo trovato per Lang. Firmerà per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni l’anno

“Noa Lang sta per lasciare il PSV per il Napoli. Sia il nazionale olandese che il PSV hanno raggiunto un accordo di massima con il campione nazionale italiano.

Lang dovrebbe firmare per cinque anni con il Napoli. L’ala ventiseienne dovrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro all’anno in Italia. L’ammontare del trasferimento non è noto, ma si dice che Lang possa lasciare Eindhoven per circa 25 milioni di euro.

Noa Lang avrebbe potuto andare al Napoli prima, ma il PSV lo ha fermato. Il direttore tecnico del PSV, Earnest Stewart, ha spiegato il perché a Studio Voetbal a maggio”.

Noa Lang e il Napoli si avvicinano: inizia la trattativa con il Psv

Da La Gazzetta dello Sport

“L’attacco del Napoli che verrà potrebbe presto cominciare a prendere forma. Noa Lang, infatti, ha dato il via libera al trasferimento in azzurro dopo aver raggiunto un accordo economico con la società sull’ingaggio. A questo punto, Giovanni Manna può intensificare i discorsi con il Psv per raggiungere l’intesa per l’acquisto. Al momento, l’importo su cui si ragiona è compreso tra i 25 e i 30 milioni di euro, con diversi aspetti da definire come la parte fissa, i bonus e le relative condizioni. A ogni modo, l’intenzione del Napoli è di chiudere nel minor tempo possibile, magari già nella giornata di domani, così da concludere l’arrivo del giocatore entro la fine del mese. Lang è reduce da un’ottima stagione al Psv, dove ha segnato 14 reti e servito 12 assist in 44 partite giocate in tutte le competizioni”.

Lang, ma non solo. Il piano concordato per il mercato prevede un altro innesto nel reparto degli esterni offensivi, che per ora conta soltanto Politano e Neres. I nomi più caldi sono Sancho, Ndoye e Chiesa. Per quest’ultimo sono stati registrati nuovi contatti, anche perché si prospetta più accessibile in termini di costi. Per Sancho e Ndoye, infatti, i prezzi fissati da Manchester United e Bologna hanno indotto a una fase di riflessione che potrebbe condurre altrove la dirigenza del Napoli. Magari proprio a Chiesa”.