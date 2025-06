L’Al Hilal è il grande favorito per Osimhen considerando i suoi 12 milioni netti a stagione (Romano)

Nel corso del nuovo format ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano‘, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dei colpi di mercato dell’Al Hilal, che è letteralmente indiavolato in vista dell’esordio al Mondiale per Club contro il Real Madrid. Per la panchina sta per arrivare Simone Inzaghi che ha dato il ben servito all’Inter, mentre in attacco si corteggia Victor Osimhen:

Il futuro di Osimhen è in Arabia