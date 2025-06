L’Al-Hilal darà a Osimhen 40 milioni l’anno per tre anni. Aveva già messo in vendita la maglia 29

Osimhen è sicuramente conteso tra l’Arabia Saudita e la Turchia, senza considerare eventuali possibilità in Premier. Ieri Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, attraverso il proprio account X aveva parlato di accordo chiuso col l’Al-Hilal per l’attaccante del Napoli.

Oggi il portale belga Hln scrive anche le cifre che il nigeriano guadagnerebbe on Arabia in tre anni di contratto

“Osimhen, ex Charleroi tra l’altro, potrebbe anche firmare per l’Al-Hilal per tre stagioni. …in quel periodo guadagnerebbe 120 milioni di euro”.

Ma la notizia più curiosa è legata proprio al merchandising di Osimhen in Arabia. Perché l’entusiasmo dell’Al-Hilal è andato oltre infatti “le maglie di Osimhen con il numero 29 erano già in vendita sul webshop del club. Ma poiché il suo contratto di prestito con il Galatasaray non scade prima del 30 giugno, non è legale farlo. Dopodiché, Al-Hilal ha dovuto ritirare la sua maglia”.