Dalla Spagna: il Napoli ha l’accordo con Juanlu Sánchez

El Desmarque: "Il giocatore è d'accordo con il Napoli. La considera la destinazione ideale per il futuro ma non intende mettere pressione alla sua squadra del cuore e vuole aiutarla a capitalizzare"

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sull’operazione che potrebbe portare Juanlu Sánchez all’ombra del Vesuvio. A riferirli è “El Desmarque” che parla di accordo raggiunto tra il Napoli e l’esterno sinistro e di Napoli quasi pronto a sferrare l’offensiva finale.

Le ultime dalla Spagna su Juanlu-Napoli

“Tutte le parti sono convinte che prima o poi si arriverà a un accordo. In Italia (il Napoli, ndr) hanno già iniziato a preparare l’offensiva finale. Dopo due offerte, la seconda delle quali ha superato i 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Napoli si prepara a presentare una nuova offerta con cui spera di convincere il Siviglia”, si legge sul portale spagnolo.

El Desmarque sottolinea poi che Juanlu non è estraneo alla vicenda nonostante sia in vacanza dopo l’Europeo Under-21: “Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il giocatore è praticamente d’accordo con il Napoli. La considera la destinazione ideale per il futuro ma non intende mettere pressione alla sua squadra del cuore. Vuole procedere a braccetto e, inoltre, vuole aiutarli a capitalizzare, il che sarebbe estremamente importante”.

A quanto pare anche i soldi possono stancare. Frank Kessié vorrebbe tornare in Serie A, e tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Napoli. Il centrocampista ivoriano è attualmente legato al Al-Ahli da un contratto che prevede circa 15 milioni di euro l’anno. Il suo entourage lo avrebbe proposto alla Roma, al Milan e al club azzurro, dove andrebbe a dare una bella rimpolpata muscolare alla mediana di Antonio Conte (o magari occupare il posto di Anguissa, qualora il camerunese dovesse salutare l’ombra del Vesuvio durante l’estate).

Le ultime sul futuro di Kessié

A riferirlo è Sky Sport. Ecco quanto dichiarato da Manuele Baiocchini: «Kessie è da un paio di anni all’Al-Ahli: guadagna 15 milioni di euro, ma ha voglia d’Europa e d’Italia. Con il suo entourage ha parlato con diverse squadre italiane, come Milan e Napoli, entrambe interessate a un calciatore con quelle caratteristiche. Colloqui anche con la Roma, la cui dirigenza ha detto di essere disposta ad ascoltare i discorsi. La parte più complicata è quella inerente lo stipendio del calciatore, bisognerà trovare la giusta quadra».

Insomma, sono due le possibili strade per la realizzazione dell’affare: o l’ex rossonero deciderà di tagliarsi lo stipendio in maniera considerevole, oppure l’operazione può essere stipulata in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal club saudita.