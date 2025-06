Il Napoli guarda al futuro e pensa al diciottenne gambiano Sulayman Jallow (Pedullà)

Non solo campioni affermati, ma anche giovani di prospettiva da lanciare nel grande calcio e poi magari rivendere garantendosi una bella plusvalenza. Stando a quanto riferisce l’esperto Alfredo Pedullà, il Napoli continua a lavorare sul calciomercato con un occhio rivolto al futuro. Nel mirino del club azzurro sarebbe finito diciottenne attaccante gambiano Sulayman Jallow, oggi in forza al Rimini.

L’indiscrezione di Pedullà: c’è anche il Napoli su Jallow

Di seguito quanto scritto dal giornalista sul proprio sito ufficiale:

“Vi abbiamo parlato di Sulayman Jallow, attaccante gambiano classe 2007 di proprietà del Rimini, recente protagonista con la Primavera (è andato in doppia cifra). Sono proseguiti i contatti con il Bologna e anche con la Fiorentina, sullo sfondo il Napoli che lo ha seguito e apprezzato. Molto presto verrà presa una decisione definitiva”.

Non solo Victor Osimhen sta bloccando il mercato del Napoli dato che non ha ancora deciso la sua prossima destinazione; anche altri centravanti, in uscita dai loro club, non riescono a trovare accordi con altre squadre e stanno mettendo in difficoltà le dirigenze.

Un intreccio di giocatori che fatica a trovare sbocchi, una sorta di “fiera dell’Est” di cui, però, non si intravede la fine.

Gli attaccanti d’élite stanno bloccando il mercato di alcuni club, come Osimhen

Footmercato scrive:

“Victor Osimhen, Benjamin Sesko e Viktor Gyökeres sono in trepidante attesa di cambiare squadra. Quasi ogni giorno, si parla dei tre attaccanti in partenza. Per il primo, il Galatasaray spera di tenerlo, il Manchester United lo ha reso una priorità, la Juventus sogna di rubarlo ad una diretta concorrente e l’Al-Hilal gli ha offerto una gran somma di denaro. Il Napoli sta tranquillamente aspettando che venga un club a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Da lui, dipenderà anche l’esito di molti altri. A partire da Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona; i club inglesi dovrebbero riuscire a ingaggiarlo: da United ad Arsenal, fino ad arrivare al Liverpool. Benjamin Sesko, da parte sua, ha pensato bene di richiedere il doppio dello stipendio all’Arsenal, raffreddando l’interesse dei Gunners. Tutto sembrava in stallo. Altri giocatori stanno aspettando che le cose si sistemino. Come Alexander Isak, Marcus Rashford, Christopher Nkunku, Darwin Nuñez, che però devono aspettare le cessioni di altri club. Nuñez aspetta il Napoli, che però deve vendere Osimhen. Tutti questi movimenti in sospeso stanno bloccando il calciomercato per molti club. Ma fino a quando?”.