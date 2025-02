Noa Lang e il trasferimento saltato a Napoli: «Ci sono rimasto male, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa»

L’esterno del Psv alla Uefa: «Il Psv ha detto che la nostra ambizione viene prima di tutto. Abbiamo giocato a un livello superiore rispetto alla Juventus»

Noa Lang poteva essere il sostituto di Kvaratskhelia al Napoli. Lui aveva già detto sì ma il Psv si è messo di traverso. E, con il senno del poi, ha avuto ragione il club olandese. L’esterno offensivo ha mandato al manicomio la difesa della Juventus ieri sera. Sul 3-1 che manda il Psv agli ottavi c’è la sua firma scritta a caratteri cubitali. Tanto che la Uefa lo ha premiato con il trofeo Mvp. E ai microfoni della Uefa ha parlato proprio del mancato trasferimento al Napoli.

Noa Lang: «Il club ha detto che la nostra ambizione viene prima di tutto, è stato difficile cambiare mentalità»

Prima la partita vinta:

«Abbiamo giocato davvero a livello Champions League. Almeno, a un livello superiore rispetto alla Juventus. Sono stato importante per la squadra e ho fatto esplodere l’entusiasmo nello stadio. Standing ovation dei tifosi al cambio? A dire la verità, mi fa piacere».

Poi l’affare saltato con il Napoli:

«Tutti sanno che sono un ragazzo emotivo. Mi ha un po’ disturbato mentalmente, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa. Il club ha detto che la nostra ambizione viene prima di tutto, quindi è stato difficile cambiare mentalità, ma sono anche un atleta professionista. Sono abbastanza forte per voltare pagina. Sono state settimane movimentate. Il trasferimento, le irritazioni, le polemiche con i tifosi. C’è stata solo negatività e mentirei se dicessi che non mi ha toccato e che non ci sono rimasto male. Voglio solo guardare avanti con positività. Sento il sostegno dei tifosi e continuerò a dare il massimo per questa squadra finché sarò qui. Dobbiamo vincere il campionato e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Per questo darò tutto».

ilnapolista © riproduzione riservata