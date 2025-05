De Bruyne ha trovato casa a Napoli e potrebbe acquistarla. Ma non è ancora fatta (Corsport)

La casa è uno degli elementi da sempre fondamentale nel calciomercato. Come il gradimento delle moglie o la ricerca della scuola per i figli. E almeno questo tassello pare risolto, almeno così scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. De Bruyne la casa non solo l’ha trovata ma potrebbe persino acquistarla. La bozza di contratto è pronta, con un’offerta di stipendio alla Osimhen. Resiste però la concorrenza di altre squadre, a partire dal Liverpool. A breve, De Bruyne (34 anni, il City non gli ha voluto rinnovare il contratto) scioglierà la riserva.

Scrive il Corriere dello Sport:

Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli e ora, però, deve trovare l’accordo con il Napoli.

L’intesa non è ancora arrivata, manca qualcosa in termini economici, ma i legali di KDB hanno già visionato il contratto e in linea di massima l’accordo sarà biennale con bonus alla firma (e un’opzione). Cifre importantissime, a cominciare dall’ingaggio simile all’ultimo di Osimhen, ma Kevin è svincolato.

La casa di De Bruyne

Proprio ora che KDB dovrebbe aver risolto anche uno degli aspetti che sin dall’inizio hanno orientato la trattativa con il Napoli: l’individuazione di una sistemazione ritenuta adeguata per privacy, atmosfera e necessità di un entourage familiare molto ampio. In città, per altro. Con vista sul Golfo, il mare a due passi e tutte le caratteristiche giuste: De Bruyne, tra l’altro, potrebbe acquistarla e non soltanto affittarla. Se arriverà a Napoli, diventerà cittadino napoletano: del resto, Kevin e madame Michele si sono sposati a Sant’Agnello, a due passi da Sorrento.

Occhio alla concorrenza

Il Liverpool è in pressing e Salah s’è sbilanciato molto lanciando messaggi pubblici. «Per uno come lui ci sarebbe sempre spazio da noi», ha detto qualche giorno fa. Poi resistono il Chelsea, il Marsiglia, Chicago in Mls. E qualche giorno fa è spuntata anche la Juventus: call con De Bruyne per capire cosa fare, se esistono ancora margini.

Kevin De Bruyne e il Napoli. Un matrimonio che inizialmente sembrava fantacalcio, col passare dei giorni sta diventando sempre più concreto. Gli ultimi aggiornamenti sono forniti dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano il quale riferisce di un affare che potrebbe chiudersi da un momento all’altro.

Di seguito quanto scritto dal giornalista su X:

“Kevin De Bruyne prenderà presto una decisione sul suo prossimo club. Il Napoli ha fatto un’importante proposta contrattuale a De Bruyne e sarebbe pronto a chiudere l’affare da un momento all’altro. L’offerta dei Chicago Fire rimane sul tavolo, come rivelato da aprile. De Bruyne deciderà con la sua famiglia”.

Romano ha poi fornito ulteriori dettagli su Youtube:

«Il sogno è De Bruyne, sarebbe straordinario per il Napoli e il calcio italiano. Ieri sera si è chiusa la sua pagina col City e questa possibilità Napoli diventa sempre più concreta. Presto arriverà il momento della sua scelta. Se 2-3 settimane fa potevamo definirlo sogno, oggi ci sono tutti i presupposti perché questo sogno si possa realizzare. Il Napoli è pronto a prenderlo, c’è accordo su durata e ingaggio. Due anni più uno. Nei primi due, guadagnerà 10 milioni netti a stagione. Il terzo anno l’ingaggio sarà più basso. Ma ci sono da considerare altre variabili come quella familiare. Il giocatore non vuole sbagliare la scelta. Ma il Napoli è pronto all’assalto e saranno giorni decisivi. Il Napoli chiuderà quando il belga darà l’ok. Il Liverpool non ci risulta, c’è solo un’offerta del Chicago Fire. La Juve si è informata sulla situazione ma ad oggi il Napoli è la squadra che a livello economico, di forza e voglia è quella più convinta sul giocatore. Però aspettiamo. Dopo la partita contro il Cagliari ci saranno novità importanti su De Bruyne».

🚨 Kevin De Bruyne will make decision soon on his next club.

🇮🇹 Napoli have made important contract proposal to KDB — and they’d be ready to close the deal any moment from now.

🇺🇸 Chicago Fire bid remains on the table as revealed since April.

KDB will decide with his family. pic.twitter.com/xMBWWpfVh5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2025