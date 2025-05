Davide Ancelotti, niente esperienza in solitaria: il Brasile è troppo redditizio per lasciare il padre (Onda Cero)

Se nei giorni scorsi in molti riferivano di un Davide Ancelotti in procinto di iniziare la sua carriera di allenatore in solitaria, dalla Spagna quest'oggi arrivano notizie in senso completamente opposto.

Se, nei giorni scorsi, Marca ed altre testate autorevoli riferivano di un Davide Ancelotti in procinto di iniziare la sua carriera di allenatore in solitaria, dalla stessa Spagna quest’oggi arrivano notizie in senso completamente opposto. Secondo i colleghi di Onda Cero, infatti, il figlio d’arte seguirà papà Carlo nella sua esperienza alla guida del Brasile almeno fino ai Mondiali del 2026.

L’indiscrezione di Onda Cero sul futuro di Davide Ancelotti

“Davide Ancelotti resterà con il padre almeno per un altro anno”, si legge sul noto portale. Che poi continua così: “Proprio quando sembrava giunto il momento di iniziare la sua carriera da allenatore in solitaria, il progetto brasiliano si è rivelato troppo redditizio per consentirgli di lasciare il padre: Davide continuerà a formare un duo con Carlo almeno fino all’estate del 2026, quando si terranno i Mondiali negli Stati Uniti e in Messico”.

Onda Cero aggiunge: “La portata del progetto del padre, ancora una volta, e la mancanza di “grandi” opportunità hanno rimandato il desiderio di Davide di iniziare una nuova fase della sua vita senza la tutela di Carlo”.

“Il rinnovo di Fábregas con il Como nella Serie A italiana è stato il fattore scatenante”, affermano i colleghi, in riferimento alle voci che volevano Davide sulla panchina dei lombardi. “Carlo Ancelotti porterà con sé tutto lo staff tecnico che lo accompagnava quotidianamente a Valdebebas, ad eccezione di Antonio Pintus, preparatore atletico del Club, e Luis Llopis, preparatore dei portieri, che continuerà a lavorare con Xabi Alonso quando, tra soli 15 giorni, inizierà il suo periodo alla guida del Real Madrid”, conclude Onda Cero.