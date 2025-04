Inzaghi e Conte sono diversi, si rispettano, ma non si piacciono (Corsera)

Conte ha puntato tutto sul campionato, Inzaghi forse si è pentito di non aver mollato niente. Al primo errore, si perde lo scudetto

Il Corriere della Sera scrive di Inzaghi e Conte.

Lo fa con Alessandro Bocci:

I veri leader delle rispettive squadre. Le hanno plasmate e le hanno in mano. Facendo scelte diametralmente opposte. Conte, con una rosa sicuramente inferiore, ha deciso di puntare tutto sul campionato, lui che ne ha vinti già 5 (compreso uno al Chelsea), come nessun altro tra quelli che allenano in serie A. Inzaghi ha scelto la strada impervia di non mollare niente e magari adesso un po’ è pentito. La sua Inter dà la sensazione di voler soprattutto tornare in finale di Champions, dopo quella persa per una questione di centimetri contro il City di Guardiola.

Conte ha una squadra codificata, Inzaghi con la rosa più ampia ha cercato di gestire le rotazioni. Ora sono arrivati alla resa dei conti. Uno di fronte all’altro. Sono diversi, si rispettano, ma non si piacciono. In questo momento nessuna delle due contendenti sta bene. L’Inter è stata schiantata dal Milan in Coppa Italia, il Napoli ha vinto con fatica in casa del Monza già condannato. L’Inter sembra stanca dal punto di vista fisico, il Napoli condizionato da quello psicologico. Cercando di capire chi è favorito si guarda tutto, la condizione di forma, gli uomini, il calendario, gli infortuni, la tattica. Ma sarà decisiva la spinta dei due condottieri, che dovranno rimanere freddi e lucidi nelle scelte. Basta un errore, uno solo, e lo scudetto andrà dall’altra parte. Noi, in poltrona, ci godiamo lo spettacolo.

Doveri ha sbagliato a non espellere Inzaghi e a non dare il recupero: errore grave secondo Rocchi

Il Corriere della Sera riporta un boxino in cui è scritto che i vertici arbitrali (quindi il designatore Rocchi) ritengono che Doveri – arbitro di Inter-Milan di Coppa Italia – ha sbagliato a non espellere Inzaghi e a non concedere il recupero nel match dopo la scena isterica del tecnico interista. Errore che è definito grave.

Scrive così il Corriere della Sera:

Doveri ha sbagliato: i vertici arbitrali non hanno dubbi, il recupero va sempre dato, niente deroghe. Non solo Inzaghi andava espulso per aver urlato al quarto uomo di chiudere al 90’ («non dare recupero, non prendetemi per il c…»). Per i vertici Can è stato l’unico errore, ma grave, della direzione di Doveri.

🥶 Lo sclero finale di Simone #Inzaghi contro il quarto uomo, scena veramente surreale… 📹 @marco8602021 pic.twitter.com/GeyQDT5tqA — Milan Zone (@theMilanZone_) April 24, 2025

