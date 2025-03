A Sky si discute di Venezia-Napoli, Bergomi: «Conte fa un 3-5-2 asimmetrico»

Durante Sky Calcio Club. «Rispetto alle prime 22 partite, il Napoli ha le stesse statistiche». De Grandis: «Si è abbassata la qualità»

Dopo Venezia-Napoli, l’Inter ha vinto meritatissimamente a Bergamo per 2-0. Inzaghi ha potuto contare su Lautaro e co. ed è riuscito, difendendosi bene e trovando due reti da grande squadra, ad allungare sul Napoli di 3 punti pieni. Il Napoli dal canto suo contro il Venezia ha da recriminare su alcune (poche) occasioni create, ma è rispuntata fuori quella stanchezza che invece sembrava che contro Inter e Fiorentina fosse svanita. Conte si è detto soddisfatto della prestazione e ha persino dichiarato che le notizie da Bergamo non avrebbero cambiato di troppo lo scenario. Così la pensano anche a Sky Sport: durante Sky Calcio Club, si è acceso un dibattito sul perché il Napoli abbia vinto solo una partita delle ultime otto.

Sky Calcio Club, si discute di Venezia-Napoli. Per Bergomi il Napoli ha buone chance

A Sky Sport si inizia il dibattito:

«Il rallentamento del Napoli è evidente, fa specie che una squadra che ora abbia fatto pochi punti sia ancora lì. È pur vero che ha messo molto fieno in cascina inizialmente»

Interviene Bergomi:

«Va detto che anche altre squadre lassù hanno lasciato punti. L’Atalanta ha perso col Napoli e non ha ancora vinto in casa nel 2025, ha pareggiato con Cagliari e Venezia e ora ha perso con l’Inter. Mi viene in mente l’Inter che ha perso contro la Fiorentina e ha pareggiato col Napoli, quindi non è che ha fatto un filotto. Il Napoli è quella che magari paga un po’ di più in termini di profondità di rosa, ma poi quando è andato a scavare nei giocatori… i Gilmour, Billing e Raspadori. Si tratta di un 3-5-2 asimmetrico e per sostenere la competizione è una squadra forte e fisica, i giocatori ci sono»

Il conduttore: «I numeri ci dicono che non è cambiato molto, ma è una squadra che nelle ultime 8 ha vinto una sola volta. I tocchi in area ora sono di più, così come i tiri fatti e subiti. Il Napoli subisce solo qualche tiro in porta in più»

Interviene De Grandis: «È vero che il Napoli è una squadra fisica, ma proprio per questo bisogna ricordare che hanno perso Anguissa. Dopo Lukaku, è il miglior marcatore con McTominay. Rispetto all’Inter il Napoli aveva questo centrocampo fisico e l’ha perso. Sul 3-5-2 asimmetrico va detto che ha perso poi anche Neres dopo Kvaratskhelia, quindi al di là dei numeri è la qualità che è diminuita. L’unico che ha guadagnato dal cambio di sistema è stato Raspadori»

