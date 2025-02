Kvaratskhelia, il primo gol col Psg è stata una liberazione (L’Equipe)

Nel 4-1 contro il Monaco non è stata ancora la sua miglior prestazione, ma i progressi si vedono. L’ex Napoli a Dazn: «Volevo segnare il più in fretta possibile».

Il Psg ha vinto 4-1 contro il Monaco in Ligue 1. A segno anche Kvaratskhelia, prima rete con la sua nuova maglia. L’ex Napoli è sembrato in crescita rispetto alle prime due apparizioni e sta imparando a conoscere meglio le caratteristiche dei compagni.

Il primo gol di Kvaratskhelia col Psg è stata una liberazione

L’Equipe elogia la prestazione del georgiano, anche se non è ancora al miglior livello:

La storia ricorderà che è stato con un gesto di classe che Khvicha Kvaratskhelia ha aperto il suo conteggio di gol con il Paris-Saint-Germain. Dopo aver visto uno spiraglio dietro al difensore avversario, il georgiano riceve un passaggio di Bradley Barcola. Resiste prima alla pressione di Caio Henrique alle sue spalle e successivamente punisce i monegaschi con il suo gesto tecnico. L’esultanza di Kvaratskhelia dice tutto anche sul fatto che si sia stata una liberazione per lui. E’ arrivato per 70 milioni e conferma di essersi adattato al Psg. L’ex Napoli sta aderendo al gioco versatile di Luis Enrique e sta capendo meglio i movimenti dei suoi compagni in campo. La sua prestazione non è ancora quella di un calciatore della sua classe, ma i progressi sono visibili.

Nel post-gara ha rivelato ai microfoni di Dazn:

«È la sensazione migliore segnare così, davanti a questi incredibili fan. Volevo che accadesse in fretta questo momento. Ho lavorato duramente per segnare il mio primo gol, devo continuare a lavorare per segnare di più per questa squadra. Tutti mi trattano bene, sono molto orgoglioso e felice di essere qui».

ilnapolista © riproduzione riservata