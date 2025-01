Szczesny horror non ferma il Barcellona che vince in rimonta 5-4 in casa del Benfica (VIDEO)

Primo tempo Benfica-Barcellona 3-1. Il polacco decide il risultato con due uscite temerarie e autolesionistiche. Nella ripresa, cambia tutto

Szczesny disastroso col Barcellona: provoca un gol e un rigore

Primo tempo da dimenticare per Szczesny in Benfica-Barcellona che dopo 45 minuti è sul 3-1 con tripletta del greco Pavlidis. L’ex portiere della Juventus è stato semplicemente disastroso. Di fatto ha favorito due gol dei lusitani. Il primo con un’uscita temeraria e autolesionistica con cui ha abbattuto il compagno di squadra Balde e lasciato a Pavlidis un’autostrada per la porta. Non contento, poi, con un’altra uscita ha provocato il rigore del 3-1. Una prestazione horror del polacco schierato da Flick.

Nel secondo tempo, cambia tutto. Il Benfica vinceva 4-2 e ha finito col perdere 5-4. Una rimonta epica, non al livello di quella col Psg ma certamente una rimonta memorabile.

