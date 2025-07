La Gazzetta incorona già il Napoli: è avanti e non di poco

“Provate a prenderci” è il titolo del paginone che la Gazzetta dedica al Napoli per presentare la nuova stagione calcistica. Il senso è: al momento i campioni d’Italia sono nettamente favoriti in campionato. Poi, si vedrà.

Scrive la Gazzetta:

Il mercato è aperto da quattro giorni ed è presto per griglie e grigliette del prossimo campionato, ma il Napoli è già avanti e non di poco. Antonio Conte ha chiaro in testa che cosa fare sul mercato e Aurelio De Laurentiis lo asseconda con acquisti di livello. Non sono impressioni, ma fatti. È oggettivo che il Napoli abbia centrato il primo grande colpo della nuova Serie A, Kevin De Bruyne, e che con Lang e Beukema stia per rafforzare il concetto e la costruzione di una squadra multifunzionale e di profilo internazionale. Se guardiamo alla Serie A, il messaggio è chiaro: provate a prenderci, se ci riuscite. Quanto alla Champions, si lavora per entrare nelle prime otto della classifica unica e dagli ottavi in poi si vedrà.

Gazzetta, Napoli e l’unica incognita del doppio impegno

E infine:

Le opzioni sono diverse e variabili a seconda dei giocatori, degli avversari e delle competizioni. Perché il Napoli dovrà navigare nel vasto mare della Champions. Fine del vantaggio della competizione unica, come nel 2024-25. Riuscirà il Napoli a gestire il doppio impegno? La concorrenza per lo scudetto si aggrappa a questo, all’usura e allo stress.