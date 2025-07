Ndoye, Napoli e Bologna lontanissimi: da gennaio a oggi il suo cartellino è quasi raddoppiato (Gazzetta)

Ndoye, da gennaio a oggi il suo cartellino è quasi raddoppiato. Napoli e Bologna lontanissimi (Gazzetta)

Il Napoli ha quasi chiuso per Beukema difensore centrale di 26 anni (zero presenze nella Nazionale olandese). E vorrebbe siglare anche l’acquisto di Ndoye esterno offensivo svizzero che ogni giorno sembra più forte. Il suo valore aumenta di ora in ora, al momento è di 45 milioni. Napoli e Bologna sembrano molto distanti, al punto che la gazzetta scrive di Chiesa che potrebbe approdare alla corte di Antonio Conte dopo una infausta stagione al Liverpool.

Ndoye, il prezzo del cartellino cresce di minuto in minuto

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Sulla lista dei campioni d’Italia per l’ultimo esterno da acquistare c’è sempre Dan Ndoye al primo posto. Ma qui la situazione è ancora molto ingarbugliata, per non dire bloccata. Parti lontanissime già per la valutazione del cartellino: gli emiliani chiedono 45 milioni, gli azzurri vogliono arrivare massimo a 35 e magari abbassare la parte cash inserendo una contropartita tecnica (vedi Zanoli o Lindstrom). Con questi presupposti è difficile andare avanti. Ed è probabile che anche ieri, durante la lunga maratona per Beukema, i due club siano finiti a parlare anche dell’esterno svizzero, reduce dalla miglior stagione in carriera a livello realizzativo.



Il Napoli ci aveva già provato a gennaio e fu rimbalzato. Ma a distanza di mesi il prezzo di Ndoye si è quasi raddoppiato, così come le difficoltà dell’operazione. Per questo Manna tiene sempre viva l’opzione Federico Chiesa, pronto a tornare in Italia dopo un anno da comparsa al Liverpool.