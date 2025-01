Al Psg Barcola (che dovrebbe finire in panchina per Kvara) segna il gol partita nel finale

Dà la vittoria al Psg contro il Lens. Pires: «Va tutelato, va tenuto nel progetto, è giovane. Giocherà di meno visto che Kvara è stato pagato 70 milioni»

Al Psg Barcola (che dovrebbe finire in panchina per Kvara) segna il gol partita al 90esimo

È Barcola il principale indiziato a finire in panchina al Psg per far posto a Kvaratskhelia. Intanto oggi il 22enne francese ha segnato il gol vittoria in casa del Lens al minuto 86. La squadra di Luis Enrique stava perdendo 1-0 (rete di Nzola), poi ha pareggiato con Fabian Ruiz e infine il gol vittoria di Barcola.

Il ballottaggio con Kvaratskhelia è un tema già molto sentito a Parigi. Non a caso oggi Le Parisien ha intervistato sul tema il campione del mondo del 98 Robert Pires.

Robert Pirès analizza le conseguenze per Barcola di questa nuova competizione al Psg.

Bradley Barcola deve preoccuparsi per il suo posto di titolare sulla fascia sinistra del Psg?

«Gioca nella stessa posizione e in modo simile al georgiano. Sono entrambi molto veloci, dribblano, tirano e segnare. Non capisco cosa fare Luis Enrique con Barcola. Va gestito bene, non va bruciato. È giovane. Barcola ha bisogno di giocare con continuità e non sarà facile garantirgliela dopo aver acquistato un calciatore per 70 milioni».

Per Pires, il francese potrebbe giocare anche centravanti, pur non essendo il suo ruolo.

«Luis Enrique ha fatto giocare la sua squadra più volte senza un vero centravanti. Puoi giocare con Barcola 9. Forse può dire a Luis Enrique sì, sono in grado di giocare centravanti. Ma per me, il vero 9 è ancora Gonçalo Ramos. Quando vedo Bradley a sinistra, mi piace molto. Al momento è in difficoltà (l’intervista è precedete alla partita contro il Lens, ndr) ma non dimentichiamo che ha appena compiuto 22 anni, che ha giocato molto e non ha avuto il tempo di respirare. È un grande giocatore. Forse giocherà meno ma deve rimanere coinvolto».

⚽ INCREDIBLE GOAL from Bradley Barcola for PSG! 🎯 Set up brilliantly by João Neves with a perfect assist. 💬 PSG fans, how good was that goal?!#PSG #Barcola #JoãoNeves #Ligue1 pic.twitter.com/Rak5dgrcGt — PitchSide (@ThizTransfive) January 18, 2025

