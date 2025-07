Victor i soldi sauditi non li vuole, Galatatasaray e Juve sono pronti e per Kean non ci sarebbe trattativa: De Laurentiis sgancerebbe i 52 milioni e se lo prenderebbe

Osimhen alla Juventus, Moise Kean al Napoli (Il Giornale)

Nicolò Schira sul giornale scrive del domino dei centravanti che potrebbe partire in Italia. A innescarlo, ovviamente, dovrebbe essere Victor Osimhen che però tiene tutti lì fermi (dall’Arabia Saudita, alla Turchia, alla Serie A) ad aspettare i suoi comodi.

Scrive Schira sul Giornale:

«Moise Kean è un attaccante formidabile. Per me 52 milioni (la cifra della clausola rescissoria, ndr) sono pochissimi, fossi un club di Serie A lo comprerei subito». Parola di Bobo Vieri, uno che di bomber se ne intende. Chissà se lo ascolterà Aurelio De Laurentiis, che ha inserito proprio il centravanti della Fiorentina nel casting offensivo per il suo Napoli.

A patto che nel frattempo Victor Osimhen accetti di andare via. L’ideale per i Campioni d’Italia sarebbe vedere il nigeriano approdare alla corte di Simone Inzaghi all’Al Hilal, che ha già messo sul piatto un triennale-monstre da 150 milioni complessivi. Oltretutto gli arabi sono, almeno per il momento, gli unici disposti a riconoscere il pagamento dell’intera clausola rescissoria per il Napoli (75 milioni in 3 rate da 25 milioni l’una). Motivo per cui all’ombra del Vesuvio fanno tutti il tifo per la formazione saudita. Occhio però anche a Galatasaray e Juventus che restano vigili sul fronte Osimhen e si preparano ad entrare in azione, anche se difficilmente coi denari a disposizione dell’Al Hilal. Una vicenda da tenere d’occhio e che può far scattare il domino degli attaccanti.

Osimhen, la Juventus fa sul serio. L’obiettivo è avere il sì di Victor (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio lancia la notizia di calciomercato di fine giugno e inizio luglio. Nulla di nuovo, però Di Marzio dà l’ufficialità dell’interesse della Juventus per Victor Osimhen. La Juventus però al momento non ha nemmeno il sì dell’attaccante nigeriano del Napoli. E men che meno ha un accordo col Napoli.

Scrive Di Marzio:

La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen: le ultime

Mentre si prepara alla complicata sfida contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, la Juventus continua a lavorare sul mercato.

Focus principale dei bianconeri in questi giorni è la punta centrale, con David e Osimhen che sono i nomi più caldi. Il nigeriano in particolare è stato sempre un grande obiettivo della squadra allenata da Tudor, che ha intensificato i contatti con lui nel weekend.

Lo scopo è quello di avere il “sì” dell’attaccante, per poi cercare l’intesa sull’ingaggio e andare a trattare con il Napoli sui valori della clausola rescissoria.

La Juventus, quindi, fa sul serio per il nigeriano.

Osimhen rischia di restare fermo un anno, De Laurentiis ha la forza economica per farlo (Repubblica)