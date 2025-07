Vlahovic rischia di essere l’Osimhen della Juventus: pronto a restare anche da fuori rosa

La Gazzetta: “Ha detto no alla ricca offerta del Fenerbahçe di Mourinho perché non considera il campionato turco al suo livello, e vuole andarsene tra un anno in scadenza”

Dusan Vlahovic e la Juventus vanno verso il braccio di ferro. Nessun rinnovo ma nemmeno nessuna volontà di accettare le proposte fin qui arrivate. Somiglia molto alla situazione che c’è tra il Napoli e Osimhen.

In più, il serbo non sembra spaventato dalla prospettiva di restare un anno fuori rosa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic-Juve la rottura è totale: i dettagli

“Il Mondiale per Club di Dusan Vlahovic è stato un flop. L’attaccante serbo ha fatto discutere più per i messaggi social, sempre un po’ criptici, che per le prestazioni, allontanandolo sempre di più dalla Juventus. Il suo futuro è ancora tutto in discussione, perché il suo piano di andare via a zero alla scadenza del contratto fa a pugni con la necessità della Signora di venderlo per fare posto almeno a un altro attaccante. In più l’aria intorno a lui si fa sempre più irrespirabile. Con una buona fetta della tifoseria che lo considera un ingrato e non vede l’ora che se ne vada via”.

Tra i like al post con il quale Bellingham ha festeggiato il passaggio ai quarti ai danni della Juve, infatti, c’è anche quello di Vlahovic, che non è passato inosservato. Ma è il mercato, come accennato, che principalmente continua a tenere banco.

“La Signora gli manda messaggi chiari attraverso il mercato, con David ormai preso e il sogno Osimhen che non è ancora tramontato. In sintesi, la Juve gli sta facendo capire che non c’è più posto per lui, spingendolo verso l’uscita. Tutto questo prima ancora del fatidico incontro tra Damien Comolli e il procuratore del giocatore, Darko Ristic. Toccherà al nuovo dg bianconero provare a disinnescare la bomba, cercando la mediazione”.

“Vlahovic ha detto no alla ricca offerta del Fenerbahçe di Mourinho perché non considera il campionato turco al suo livello, è ancora convinto che la soluzione migliore per lui sia di andarsene a scadenza tra un anno, per puntare a una big e spuntare un ingaggio più alto. Ed è pronto a correre il rischio di finire fuori rosa, anche se pensa che il club alla fine non lo farà, perché pagarlo 12 milioni senza poterlo utilizzare sarebbe un danno non indifferente per la Juventus”.

“La speranza dei bianconeri è che faccia come Chiesa un’estate fa e accetti di essere ceduto nel momento in cui realizzerà che non c’è spazio per lui e che con una stagione da spettatore non solo perderà la nazionale (e nel 2026 c’è il Mondiale) ma complicherà anche i suoi piani di grandeur per il futuro. Se sarà braccio di ferro, lo scopriremo presto”.