Thiago Silva ha caricato il Fluminense prima dell’Inter parlando della morte di suo suocero

L’Equipe ha rivelato il discorso motivazionale che Thiago Silva ha fatto ai compagni del Fluminense prima di affrontare l’Inter. C’entra il suocero scomparso alla quale era molto legato. A seguire quanto si legge.

Thiago Silva e l’aneddoto sulla scomparsa del suocero

“Thiago Silva sa come motivare i suoi compagni di squadra. Prima della vittoria per 2-0 contro l’Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club di lunedì, ha tenuto un discorso toccante nello spogliatoio. L’ex difensore centrale del PSG ha ricordato un episodio personale del suo periodo con il club della capitale”.

“«Nel 2014, stavo giocando il Mondiale in Brasile e, in un giorno di riposo, sono tornato a casa. È arrivato mio suocero. È lui che mi ha reso quello che sono oggi: Thiago Silva. Era malato, ma non mi rendevo conto della gravità della sua malattia. Non lo sapevo. Sono andato via per unirmi alla nazionale e lo stesso ho fatto una volta finito il torneo, tornando a Parigi nonostante lui fosse stato ricoverato in ospedale. Ho iniziato la preparazione e dopo una delle prime partite di campionato mia moglie mi ha chiamato dicendomi che era morto. Non sono andato a trovarlo in ospedale perché pensavo che sarebbe guarito», ha spiegato Thiago Silva, commosso fino alle lacrime”.

“«Quello che voglio dire è: non rimandare quello che puoi fare ora. Non rimandare le cose a dopo perché non hai tempo. Goditi il ​​momento. Vivilo con gioia, ma con responsabilità. Dobbiamo vivere quest’avventura come una squadra di undici uomini. Siate leali ai vostri compagni. Combattete per loro», ha concluso il quarantenne, che domani affronterà l’Al-Hilal nei quarti di finale del Mondiale per Club”.