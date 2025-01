Kvaratskhelia, la freddezza di Parigi: “l’accoglienza dei tifosi è stata pari a zero” (Gazzetta)

È arrivato giovedì sera in un certo anonimato in città. Luis Enrique potrebbe schierarlo anche da falso nove

Kvaratskhelia ha fatto più scalpore andando via da Napoli che arrivano a Parigi. “Sarà il freddo polare, il solito snobismo tutto «parisien», oppure che l’idea nuova è che al Psg ormai conta di più il club e non più la stella di turno“, scrive la Gazzetta. Tant’è che al suo arrivo nella capitale francese, l’accoglienza è stata pari a zero. Come scrive la Gazzetta, “in ogni caso, l’accoglienza del georgiano Khvicha Kvaratskhelia non è stata la stessa riservata in passato ai grandi fuoriclasse“.

L’accoglienza fredda di Parigi per Kvaratskhelia

Basti pensare a Messi, Neymar, lo stesso Mbappé. Bagli di folla inesistenti ieri. “Insomma, per il georgiano ieri c’era meno fibrillazione a Parigi, nonostante i 75 milioni di euro versati al Napoli. Kvaratskhelia è arrivato giovedì sera in un certo anonimato in città, dove ieri mattina ha sostenuto le visite mediche. E dove avrà il compito di tirare su il morale di una squadra leader di Ligue 1, ma a rischio eliminazione in Champions League, dopo essere rimasta orfana anche di Mbappé, di cui porterà il numero 7“.

L’esordio potrebbe avvenire già mercoledì in Champions contro il City. Più improbabile vederlo in campo già oggi pomeriggio a Lens:

“Il georgiano, il cui transfert sarà ufficializzato oggi e secondo i media francesi guadagnerà 9 milioni di euro moltiplicando per cinque lo stipendio napoletano“.

Dalla Francia poi trapela una certa tensione tra media e Luis Enrique. Il suo mood i giocare senza un punta lascia perplessi. Ma ciò suggerisce che “Kvaratskhelia potrebbe essere schierato da falso nove. Oltre che a sinistra dell’attacco, nella sua posizione naturale, alimentando la concorrenza con i più acerbi Désiré Doué e Bradley Barcola“.

