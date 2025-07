Anche per le difficoltà che il Napoli sta incontrando nelle altre trattative. A Conte non dispiacerebbe un attaccante come lui. Ma anche i costi sono proibitivi

Il Napoli vorrebbe ricucire con Osimhen, lui decisamente meno (Il Mattino)

Il Mattino, con Gennaro Arpaia, scrive di un tentativo di riavvicinamento tra il Napoli e Osimhen.

Scrive il quotidiano:

C’è una novità importante per Victor Osimhen. Il nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la distanza con il bomber aprendo per la prima volta all’eventuale ritorno in magli azzurra. Un’idea al momento forte ma pur sempre un’idea. Nelle segrete azzurre – anche per le difficoltà riscontrate nelle altre piste – se ne sta parlando eccome, sia con la parte dirigenziale che con quella tecnica. Antonio Conte su tutte. All’allenatore non dispiacerebbe un attaccante come Osimhen in rosa ma il nigeriano immagina un altro futuro per sé. Victor è in vacanza ma i contatti con il Napoli ci sono stati negli ultimi tre giorni. Sarebbe un clamoroso ribaltone, dificile per cifre e rapporti: “perdere” 75 possibili milioni e ritrovare uno stipendio da 12 milioni all’anno.

Nei giorni scorsi sono proseguiti i contatti col Manchester United.

Osimhen è un giocatore agli ordini del Napoli: lui sogna la Premier ma la Premier non sogna lui (Gazzetta)

Victor Osimhen croce e ormai solo croce del Calcio Napoli. Della delizia non è rimasto più niente. Dal primo luglio è tornato un calciatore agli ordini del Napoli che può solo attendere le mosse di mercato del calciatore. Che al momento sembra avere le idee confuse o quantomeno non c’è concordanza tra i suoi desideri (la Premier) e la realtà.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Ogni mattina, quando si sveglia, Victor Osimhen trova (virtualmente) sul comodino di fianco al letto un bel po’ di euro e corre a depositarli in banca: e tutti i santi giorni, per un anno, quel pacco-dono accumulato s’ingrossa e si trasforma in undici milioni lordi. Da ieri, lo dicono i contratti, Victor Osimhen è tornato ad essere un calciatore del Napoli e non c’è alba che, legittimamente, quel filo di danaro non alimenti rimpianti.

I no di Osimhen all’Arabia Saudita e al Galatasaray

Bussano dall’Arabia, dove battendo il Manchester City hanno cominciato a dimostrare che il calcio sta vibrando pure all’Al Hilal, e prima che però venga loro aperto, bisognerà aspettare che finiscano le vacanze di VO9 e che magari il suo management riesca a trovare un attimo per provare a riflettere.

Victor Osimhen ha chiuso casa a Istanbul e al Galatasaray, pur senza farsene una ragione, hanno cominciato a dare un’occhiata altrove: gli hanno offerto ponti d’oro sul Bosforo, avrebbero pagato la clausola al Napoli senza batter ciglio e magari chiedendo una umana dilazione, però non si disturba il sognatore, che imperterrito guida se stesso verso una meta sconosciuta. Ad Osimhen è sempre piaciuta la Premier, per lui si è speso ripetutamente Obi Mikel che l’avrebbe visto in blues: ma gli amici-ambasciatori possono sino a un certo punto e di Londra è rimasto solo il fumo, almeno per ora.