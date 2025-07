Ngonge come Rafa Marin: il Napoli propone al Torino il prestito a 1 milione con diritto di riscatto (Tuttosport)

C’è ancora distanza per il trasferimento di Cyril Ngonge al Torino; le richieste del Napoli, infatti, non convincono i granata. Ma nelle ultime ore è iniziato a filtrare ottimismo. E gli azzurri potrebbero imbastire una trattativa simile a quella per Rafa Marin al Villarreal.

Per Ngonge il Napoli propone prestito oneroso con diritto di riscatto

Nicolò Schira su Tuttosport scrive:

Ora inizia a filtrare un certo ottimismo da parte di tutte le componenti presenti all’interno della trattativa. Un affare che potrebbe andare in porto – anche per accontentare il Napoli, che spinge per una cessione a titolo definitivo – con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (7-8 milioni) che potrebbe, però, diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe che fossero legate o alla permanenza del Toro in Serie A o addirittura al primo punto ottenuto nel girone di ritorno dopo il primo di febbraio. Il che renderebbe il riscatto praticamente scontato e automatico. Di diverso avviso la formazione torinista che, invece, propende per un obbligo legato al raggiungimento di un tot numero di presenze (ancora da fissare) da parte del calciatore.

Il terzo regalo che l’allenatore spera di scartare prima del 14 luglio è Cyril Ngonge. Il belga è la prima scelta per il ruolo di ala destra nel 4-2-3-1 granata, i dialoghi tra le parti sono stati avviati nelle scorse settimane e inizialmente coinvolgevano anche Vanja Milinkovic Savic, il principale obiettivo del Napoli per la porta. Le due trattative ora sono invece slegate: Torino e Napoli hanno trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino del belga (tra i 7 e gli 8 milioni) ma non ancora sulla formula del trasferimento: Vagnati vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il Napoli invece vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto, in modo di avere la certezza di incassare quella cifra.