La Juventus non sa chiudere le partite, il Napoli vince anche quando non dilaga (Tuttosport)

Napoli e Juventus si affronteranno sabato al Maradona. Le due squadre, messe a confronto, hanno più o meno gli stessi numeri, ma gli azzurri sono in vantaggio di 13 punti in campionato. Questo perché i bianconeri non sono riusciti spesso a gestire i risultati a loro favore, complice anche un attacco sterile che si divora troppi gol davanti alla porta.

La Juventus non sa chiudere le partite, il Napoli vince anche quando non dilaga

Come riportato da Tuttosport:

La Juve in Serie A ha creato le stesse occasioni del Napoli, segnando solo un gol in meno, 34 contro 35; ha concesso più o meno le stesse occasioni alle avversarie e subito solo tre reti in più, 17 contro 14. E tutto questo comporta 13 punti di distacco a vantaggio degli azzurri. I bianconeri creano poco: sesti con Napoli e Roma nella classifica degli xgol della Serie A; crea poco e non concretizza molto di più. I grandi attaccanti dovrebbero realizzare un numero di gol superiore, ma fin qui il problema è stata l’incisività dell’attacco, da risolvere in compartecipazione da Thiago Motta. C’è poi un altro problema confrontando con il Napoli: la capacità di capitalizzare i gol segnati in più rispetto a quelli subiti.

L’incapacità di “chiudere la partita” una volta in vantaggio è stata spesso utilizzata da Motta per spiegare i numerosi pareggi. Ed è certamente un difetto, come lo è non riuscire a vincere buona parte delle partite che non riesce a chiudere. Se i 4 gol di vantaggio del Napoli nella differenza reti si traducono in 13 punti di distacco, è perché la squadra di Conte riesce a portare i tre punti anche quando non dilaga: 8 vittorie su 16 le ha ottenute con un solo gol di scarto; la Juventus 2 su 8, meno del 50%.

