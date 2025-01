Buongiorno spera nella convocazione contro la Juventus, senza di lui 5 vittorie su 5 e tre reti subite

Il Corsport: C’è prudenza per il suo rientro, si procede con cautela, lo staff medico monitorerà le sue condizioni.

Buongiorno spera nella convocazione contro la Juventus

Scrive il Corriere dello Sport che in settimana si deciderà se convocare Alessandro Buongiorno fermo da cinque partite per la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Scrive il quotidiano:

La lunga rincorsa di Alessandro Buongiorno verso la Juventus. In attesa di capire se riuscirà o meno a esserci sabato al Maradona, il difensore del Napoli si prenota come rinforzo virtuale di gennaio, aspettando il mercato.

C’è prudenza per il suo rientro, si procede con cautela, lo staff medico monitorerà le sue condizioni.

Il suo rientro, che si avvicina, sarà un’arma in più a disposizione di Conte per le ultime diciassette partite di campionato per blindare la vetta. Un recupero prezioso, in difesa, nonostante le prove convincenti di Juan Jesus, impeccabile, e, nel complesso, dell’intero reparto: cinque vittorie su cinque senza Buongiorno con appena tre gol subiti, ovvero quello di Pinamonti prima di Natale a Genova e i due dell’Atalanta di sabato scorso.

Non arriva una buona notizia per il Napoli e Natale. I tempi di recupero di Buongiorno potrebbero allungarsi. E il difensore centrale, colonna del Napoli di Conte, potrebbe rimanere fuori tutto il mese di gennaio. E saltare anche le sfide con Atalanta e Juventus.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il ds Manna continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto le storie tese che si sono venute a creare in difesa, soprattutto dopo l’infortunio alla schiena di Buongiorno. Appena entrato nella seconda settimana di un percorso che, tra un periodo di riposo assoluto, i cicli di terapie e il processo di riatletizzazione potrebbe fargli perdere l’intero mese di gennaio. Compresi gli scontri diretti con Atalanta (18) e Juventus (25). A suo tempo. Il Napoli, comunque, ha fretta. A prescindere: l’aveva anche prima che si fermasse uno dei suoi totem e più che mai ora. Ed ecco perché Danilo è ritenuto la soluzione migliore possibile: ha esperienza da vendere dall’alto dei suoi 33 anni, sa giocare da centrale nella linea a tre e a quattro, può agire da terzino destro e sinistro. Un jolly. Un giocatore multiuso.

